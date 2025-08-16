Obteniendo el empoderamiento de BRI, este empresario trajo con éxito «Gulalibooks» para llegar al mercado de alfabetización en Malasia y Singapur

VIVA – En medio de la abundancia de opciones de los libros de sonido en el extranjero para apoyar el proceso de aprendizaje del niño, el mercado de libros del niño en Indonesia casi casi no ha conocido un formato de lectura interactivo que pueda hacer sonido o música cuando se presiona una parte del libro.

Este vacío ha encendido la idea de Fauzia P. Lestari para presentar un libro de sonido indonesio. Sus ideas surgieron en 2017, cuando estaba embarazada de su primer hijo y asistió a una exposición internacional de libros. Me sorprendió la variedad de libros para niños que conoció, sintió que los niños indonesios también tenían derecho a sentir la misma experiencia de lectura.

No quiero que su sueño se detenga en los sueños, Fauzia decidió hacer su propia versión del libro. Me dijo, porque era imposible producir solo una copia, finalmente con su esposo, ambos estaban decididos a imprimir 1,000 libros con capital que deberían usarse para los costos laborales.

«Escribí el guión y llené mi propia voz, mientras que el ilustrador, que originalmente fue pagado con un esquema de participación en las ganancias, luego se convirtió en cofundador de Gulalibooks», dijo Fauzia.

En ese momento, con un equipo de producción muy mínimo y un negocio con sede en Bandung, Fauzia intentó presentar su primer libro a la familia y a los amigos más cercanos. Inesperadamente, muchos están entusiasmados con la compra y recomendación. Desde aquí, la confianza de Fauzia creció que Gulalibooks tiene un gran potencial para desarrollar.

Lentamente, el equipo que inicialmente solo consistía en 2 personas se había convertido en 12 empleados. De hecho, al ingresar al octavo año, Gulalibooks es cada vez más innovador al expandir colecciones, que van desde libros de sonido, libros de realidad aumentada, libros con características de cambio de color, hasta libros sensoriales. Todo el contenido está diseñado de acuerdo con la etapa del desarrollo infantil a través de la consulta con psicólogos infantiles y elevar la sabiduría local.

«Nuestro concepto de negocio es presentar un libro infantil educativo, innovador y divertido que sea una solución para los padres que desean proporcionar la mejor alfabetización desde una edad temprana», dijo Fauzia.

El viaje de Gulalibooks creció cuando Fauzia se unió al programa Brilian Young Entrepreneur Bri En 2024.

Durante aproximadamente 4 meses, participó en una serie de capacitación intensiva que incluía una estrategia comercial aplicativa, reuniones con inversores, apoyo financiero, para construir redes con los perpetradores Umkm de varias regiones y sectores. Sus esfuerzos valieron la pena, donde Fauzia ganó la decoración del hogar y el campeón de la categoría de artesanía.

Como ganadora, Fauzia reveló que Gulalibooks también recibió instalaciones de préstamos de BRI con un 0%de subsidios de intereses.

«Los beneficios son muy grandes, desde el aumento de la capacidad comercial, la expansión de la red, hasta financiar el acceso que nos ayuda a desarrollar el negocio», explicó Fauzia.

Hasta ahora, los productos de libros de educación infantil de Gulalibooks se han comercializado ampliamente a nivel nacional a través de redes de revendedores, distribuidores, librerías, tiendas de equipos para bebés y varias exposiciones. En el mercado internacional, Gulalibooks se ha asociado con distribuidores en Malasia y Singapur para introducir los libros infantiles interactivos de Indonesia en el ámbito global.

Junto con la expansión del alcance del mercado, Gulalibooks también potenciaron a la comunidad. Más de 1,000 revendedores, la mayoría de las amas de casa de Tanga se han convertido en socios comerciales que obtienen capacitación en marketing digital, gestión empresarial, para la crianza de los hijos. Además, Gulalibooks también colaboró con docenas de casas de lectura en 16 provincias para expandir el acceso de la alfabetización infantil en varias regiones.

En una ocasión separada, la secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, dijo que BRI como agente de desarrollo continúa apoyando constantemente a las MIPYME, en diversas asistencias, para que cada vez más empresas sean competitivas y más de clase.

«Creemos que las MIPYME indonesias tienen un gran potencial para competir en el ámbito global, y estamos listos para convertirnos en sus socios de crecimiento», dijo Hendy.