Obtenga una cuota adicional de FLPP, BTN puede ser un contrato de KPR de 1,000 unidades de vivienda por día para 2025

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) enfatizó su compromiso de fomentar el satisfacción de las necesidades residenciales decentes y asequibles para personas de bajos ingresos (MBR). Esto se hizo especialmente a través de la distribución de préstamos de propiedad de la vivienda (KPR) y financiamiento subvención a través del programa de instalaciones de liquidez de financiamiento de vivienda (FLPP) para 26,000 unidades de vivienda en toda Indonesia.

Este compromiso también ha sido probado por el contrato hipotecario masivo y la entrega de las llaves de la Cámara de Representantes por 26,000 unidades de vivienda subsidiadas inauguradas por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto. La actividad se llevó a cabo en Pesona Kahuripan 10 Housing, Cileungsi, Bogor Regency, West Java, ayer.

El director gerente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que BTN continuó tomando medidas proactivas para canalizar las hipotecas subsidiadas, especialmente después de la cuota de FLPP agregada de 220,000 unidades para BTN de un total de 350,000 unidades nacionales este año.

«BTN causa 220,000 unidades FLPP KPR este año. Si se divide entre semana, todos los días podemos causar alrededor de 1,000 casas, por lo que BTN ejecuta la máquina más grande de Indonesia para apoyar el satisfacción de las necesidades del hogar», dijo Nixon en su declaración escrita en Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Como se sabe, el contrato masivo involucró 41 bancos de distribución de FLPP, incluido BTN, que es el socio principal con una cuota de mercado subsidiada de KPR del 80 por ciento a nivel nacional. Un total de 200 deudores de la comunidad de bajos ingresos (MBR) estuvieron presentes directamente en la ubicación, mientras que otros 25,800 deudores llevaron a cabo el contrato simultáneamente a 100 puntos en 33 provincias en toda Indonesia.

El acuerdo masivo que fue el más grande en la historia del programa FLPP fue atendido por las filas del ministro del gabinete rojo y blanco y funcionarios relacionados, incluido el Ministro de Vivienda y las Áreas de Liquidación (PKP) Maruarar Sirait, CEO de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) y entre Rosan P. Roeslani, Presidente Director de BTN Nixon Napitupulu, y Comisionado de la Vivienda de la Vivienda (BP) (BP) de la Agencia de Gestión de la Vivienda (BP) (BP) (BP). Directo) HERU PUDYO NUGGROHO.

Un total de 26,000 beneficiarios de hipotecas subsidiadas de FLPP en el acuerdo masivo el 29 de septiembre de 2025 provenían de 17 categorías profesionales de MBR, incluidos asistentes domésticos (ART), agricultores, taxis de motocicletas, conductores de pedicab, comerciantes, trabajadores, barberos, neumáticos, angkringan, periodistas, maestros, enfermeras, vallas intermedias de TNI y POLRI,, POLRI,, POLRI,,

Nixon dijo que la mayoría de los MBRS provenían del sector de la profesión informal eran segmentos comunitarios que BTN servía constantemente por BTN como el principal socio del gobierno en la distribución de hipotecas subsidiadas. «En la actualidad, la proporción de trabajadores del sector informal ha alcanzado el 10% del total de clientes KPR subsidiados de BTN. En el futuro, esta porción continuará aumentando», dijo.

Hasta el semestre I-2025, BTN había distribuido hipotecas subsidiadas de RP182.17 billones, un 6.5 por ciento más anual (interanual/yoy) en comparación con el mismo período del año pasado.



El presidente Prabowo estuvo presente en el evento FLPP KPR y las claves para la llave de Cileungsi Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Anteriormente, en su discurso durante el acuerdo masivo, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, apreciaba el desempeño del Ministerio de Vivienda y Áreas de Liquidación, los bancos de distribución de FLPP KPR, incluidos BTN, así como BP Tapera, que habían permitido que se mantuvieran contratos masivos para 26,000 deudores KPR subsidiados FLPP. Con este esfuerzo, dijo el presidente, el sector de la vivienda podría ser un motor para el desarrollo económico del país.

«La vivienda puede y siempre ser un motor de desarrollo económico, por lo que prestamos atención y establecemos un objetivo muy alto de 3 millones de hogares. Nuestra tarea como líder transformador es tener que atreverse a aspirar a ser altos y hacerlo mejor por la gente», dijo el presidente de la República de Indonesia.

En la misma ocasión, el Ministro de Vivienda y el Área de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait dijo que el contrato masivo de KPR para 26,000 unidades de vivienda era una forma de presencia del estado para las personas para completar la cartera (escasez) de una casa de 9.9 millones en Indonesia. El ministro de PKP también apreció a BTN como el banco de distribución FLPP KPR más grande que continúa proporcionando constantemente las necesidades del hogar para las personas.

«En años anteriores, la cuota de FLPP promedió 220,000 mil por año, pero no un año Pak Prabowo se ha convertido en presidente, ha podido aumentar la cuota de FLPP a 350,000 unidades. Esto nunca ha existido en la historia. También apreciamos los bancos de distribución que han apoyado este programa», dijo.

El Ministro del PKP agregó que el gobierno había proporcionado ocho políticas que ayudaron a los bancos a poder atender a compradores de viviendas más subsidiados, incluido el apoyo a la exención de las tarifas de adquisición de derechos de tierra y construcción (BPHTB) al 0% para MBR y la extensión de los incentivos fiscales de valor agregado por el gobierno (PPN DTP).



Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento, Maruarar Sirait

Mientras tanto, Heru Pudyo Nugroho, como dijo el comisionado de BP Tapera, el contrato masivo de 26,000 casas fue una iniciativa estratégica para acelerar la distribución del FLPP KPR. BP Tapera como socio de BTN aprecia los pasos del gobierno y la compañía para apoyar este programa.

«El programa FLPP es el programa de vivienda más demanda por parte de la comunidad, por lo que agradecemos al gobierno por proporcionar una cuota de FLPP adicional a 350,000 unidades este año, así como canalizar bancos que permiten implementar este programa», dijo Heru.

Los datos de la cera para BP muestran que la realización del FLPP KPR ha alcanzado 183,058 unidades por valor de RP22.71 trillones distribuidos por 38 bancos, incluidos BTN, un 20,5% más en comparación con el mismo período del año pasado hasta 151,902 unidades.