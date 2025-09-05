Obtenga un gran descuento, Honda Electric Motor comienza desde IDR 22 millones

Viernes 5 de septiembre de 2025 – 15:20 Wib
Yakarta, Viva – Honda a través de sus principales distribuidores para las áreas de Yakarta y Tangerang, a saber, Wahana Honda presenta una promoción especial para su fila de motor eléctrico durante septiembre de 2025.
Ver Viva Automotive En la página oficial, viernes 5 de septiembre de 2025, este programa hizo el precio motor eléctrico Honda ahora es más asequible para los consumidores minoristas.
Para modelos Honda Cuv E:, el descuento dado alcanzó RP2 millones. Además, los consumidores también pueden disfrutar del alivio de los tenor de hasta tres veces.
El precio oficial de Honda Cuv E: en Yakarta está en RP54.45 millones en la carretera Jacarta. Con esta pieza, las cuotas mensuales se sentirán más ligeras para el comprador.
La promoción también sucede para Honda Icon E:, Motores eléctricos que son famosos por concisos y prácticos. El precio con descuento ofrecido alcanza Rp1 millones, más un descuento de tenor hasta tres veces.
Con un precio OTR Yakarta de Rp28 millones, Honda Icon E: ahora más atractivo en la clase de nivel de entrada. Este descuento hace que este modelo sea una gran oportunidad de ser la elección de los jóvenes y los usuarios diarios.
La atención más robadora es una promoción para Hotdy EM1 en: Este motor eléctrico se puede obtener a partir de RP22 millones después de obtener un descuento de hasta Rp17.76 millones.
Precio normal EM1 E: RP registrado. 40 millones OTR Yakarta. El descuento se aplica tanto en efectivo como para pagos de crédito con alivio de tenor adicional cuatro veces.
Este programa de promoción solo se aplica a las compras minoristas durante el período actual en septiembre de 2025. Wahana Honda enfatizó que todos los precios incluyen el 11 por ciento de IVA.
