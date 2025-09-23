Obtenga más información, regístrese en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

¿Cómo se ve la jubilación de tus sueños? Recorrer los principales puntos de referencia en un RV (el mundo

mayor bifurcado, aquí vienes)? ¿Pasando la mayoría de las tardes mejorando tu juego de golf? O leyendo

¿Un buen libro en una hamaca? Sea lo que sea, invertir para su futuro es un paso crítico para girar

esa visión en realidad.

En este momento, puede trabajar para aumentar su jubilación y obtener un impulso suscribiéndose a

Robinhood Gold ($ 5/mes) y contribuyendo a una cuenta de jubilación individual (IRA).

Si está empezando a invertir para la jubilación o solo está a unos años de su objetivo

Fecha de jubilación, puede considerar inscribirse Robinidad Oro.

Los beneficios de las IRA

Poner dinero en una IRA puede ser una forma inteligente de invertir para la jubilación. Si suplementos

un plan de jubilación patrocinado por el empleador como un 401 (k) o es su cuenta de jubilación principal,

Las IRA pueden proporcionar ventajas, como el crecimiento con impuestos diferidos. Y, en algunos casos, tu

Las contribuciones tradicionales de IRA pueden ser deducibles sobre sus impuestos.

Con un IRA, tiene más control sobre sus opciones de inversión que con otras

Planes de jubilación. Puede elegir entre una amplia gama de valores, incluidas las acciones,

Fondos cotizados en bolsa (ETF) e incluso opciones para comerciantes calificados (un contrato que le permite

comprar o vender una inversión a un precio fijo a una fecha determinada).

Para 2025, los inversores con Roth o IRA tradicional pueden contribuir hasta $ 7,000 por año ($ 8,000

para aquellos mayores de 50 años).

Cómo Robinhood Gold puede ayudarlo a perseguir sus objetivos

Robinhood Gold es el programa de membresía de servicios premium de Robinhood que ofrece ventajas como

Análisis de stock y mayores límites de depósito instantáneo.

Robinhood Gold tiene beneficios especiales para los titulares de cuentas de IRA:

Boost de contribución: una coincidencia del 3% en las contribuciones anuales en su Robinhood IRA. Y si decide consolidar sus cuentas en Robinhood, su plataforma fácil de usar hará que sea más fácil que nunca ver y administrar todos sus datos financieros en un solo lugar.

Obtenga más información sobre el comercio de opciones y Las ofrendas de jubilación de Robinhood aquí.

Divulgaciones:

No es una recomendación para transferir o hacer vuelco. Una reinversión es una decisión importante.

Una reinversión no es su única opción para un antiguo 401 (k). Generalmente tienes 4 opciones para lo que

puede hacer con un 401 (k) de un antiguo empleador. Hay pros y contras a cada uno que debes

considerar. Esto no es asesoramiento fiscal. Consulte a un profesional de impuestos para comprender su situación única.

Para obtener más información, visite el Centro de ayuda de Robinhood

https://robinhood.com/us/en/support/articles/rollovers-and-transfers/ o el sitio de Finra.

La coincidencia del 3% en las contribuciones requiere una suscripción con Robinhood Gold ($ 5/mes) y

Los clientes deben permanecer suscritos a Gold durante 1 año después de su primer partido de oro para mantener el completo

Partido de oro. Los fondos que obtuvieron el partido deben mantenerse en la cuenta durante al menos 5 años para

Evite una posible tarifa de eliminación de partidos tempranos de IRA. Tasa de coincidencia sujeto a cambios. No oro

Los clientes reciben una coincidencia del 1%. La oferta solo se aplica a las IRA autodirigidas. Para más información

Consulte las preguntas frecuentes de IRA Match.

Debe tener una compensación (ingreso salarial) para contribuir a una IRA. Fondos siendo

Contribuido o distribuido de las cuentas de jubilación puede implicar consecuencias fiscales.

Las contribuciones son limitadas y los retiros antes de los 59 años 1/2 pueden estar sujetas a un impuesto de penalización.

Robinhood no proporciona asesoramiento fiscal; Consulte con un asesor fiscal si tiene preguntas.

El Robinhood IRA está disponible para cualquier cliente estadounidense con una cuenta de corretaje de Robinhood en

Buen pie.

Todas las inversiones implican el riesgo y la pérdida de capital es posible

Las limitaciones se aplican tanto a IRA como a 401 (k) s. Consulte los límites de deducción del IRA del IRS para más

información.

El comercio de opciones está sujeto a requisitos de elegibilidad. El comercio de opciones implica un riesgo significativo y es

No es apropiado para todos los clientes. Los clientes deben leer y comprender las características y

Riesgos de opciones estandarizadas (el documento de divulgación de opciones) antes de participar en cualquier

Estrategias de comercio de opciones. Las transacciones de opciones a menudo son complejas y pueden involucrar el potencial

de perder toda la inversión en un período de tiempo relativamente corto. Ciertas opciones complejas

Las estrategias conllevan riesgos adicionales, incluido el potencial de pérdidas que pueden exceder el original

Monto de inversión. Robinhood Financial no garantiza resultados de inversión favorables.

El rendimiento pasado de un producto de seguridad o financiero no garantiza resultados futuros o

devoluciones. Los clientes deben considerar sus objetivos y riesgos de inversión cuidadosamente antes

invertir en opciones. Debido a la importancia de las consideraciones fiscales para todas las transacciones de opciones,

El cliente que considera las opciones debe consultar su impuesto

Robinhood Gold es un programa de membresía basado en suscripción de servicios premium que se ofrecen

A través de Robinhood Gold, LLC.