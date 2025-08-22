Obtenga el servicio de transmisión sin costo adicional de los proveedores de televisión de pago

Disney esta semana lanzado ESPN Streamer deportivo directo al consumidor: para obtener «todo ESPN, todo en un solo lugar», sin necesidad de suscribirse a un servicio de televisión por cable, satélite o Internet.

La prima ESPN ilimitado El nivel tiene un precio regular de $ 29.99 por mes. Pero algunos suscriptores de televisión de pago ya tienen acceso a todo en ESPN ilimitado como parte de su plan, sin cargo adicional.

ESPN Unlimited está disponible en ciertos planes ofrecidos por Charter’s Spectrum, Disney’s Hulu + Live TV, DirecTV (solo transmisión) y Fubo TV. Esencialmente, los acuerdos que Disney tuvo con los proveedores de televisión para agrupar ESPN+ ahora se han dado la vuelta para abarcar ESPN Unlimited.

Tenga en cuenta que solo no todos los planes ofrecidos por esos proveedores incluyen ESPN Unlimited. Por ejemplo, Charter dice que estos son los planes que incluyen ESPN Unlimited (y Disney+): Spectrum TV Select, Spectrum TV Select Signature y Spectrum TV Select Plus.

Los proveedores notables que actualmente no agrupan ESPN Unlimited incluyen Comcast (Xfinity), DISH Network, YouTube TV y Altice USA (óptimo). En una nota en el sitio de servicio al cliente de Hulu, Disney dice esto: «Si ESPN Unlimited no está incluido en el paquete de su proveedor de televisión, aún puede disfrutar de ESPN Sports a través de su proveedor de TV, además de Contenido de Disney+ y Hulu a través de suscripciones de transmisión independientes o agrupadas».

Disney también dice, en un lenguaje que evoca disputas de carro entre programadores y distribuidores, que «también puede comunicarse con su proveedor de televisión para solicitar que ESPN Unlimited se incluya como parte de su paquete».

ESPN Unlimited proporciona acceso a todas las redes ESPN y ESPN+, entregando unos 47,000 eventos en vivo por año, incluidos juegos en vivo de la NFL, NBA y WBNA, NHL, MLB, Majoristas de tenis y golf, SEC, ACC y Big 12 Football and Basketball, así como el playoff de fútbol universitario de la NCAA. El plan incluye ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPNEWS, ESPN Deportes, SECN, ACCN, ESPN+, ESPN en ABC, SECN+, ACCNX y ESPN3. Los usuarios también tienen acceso a la programación en la demanda, como «SportsCenter», «Primera toma», «Perdón la interrupción», «College Gameday» y originales premium como «30 para 30».

Separado de las ofertas de distribución de televisión de pago, Disney ofrece un paquete introductorio con Disney+, Hulu y ESPN Unlimited por $ 29.99/mes durante los primeros 12 meses. Mientras tanto, también está disponible ESPN Select, que cuesta $ 11.99 por mes y proporciona 32,000 eventos en vivo anualmente, pero no incluye acceso a las redes lineales de ESPN.

¿Y qué ha sucedido con ESPN+, el servicio de transmisión de suscripción independiente que llevaba miles de eventos en vivo no disponibles en las redes de TV lineales de ESPN? Según la compañía, «ESPN+ ahora es una red con contenido que es exclusivo de los suscriptores ESPN Select e ilimitados».

La aplicación ESPN mejorada incluye otras características, junto con la opción ESPN directa al consumidor. Esos incluyen «SC For You», que ESPN dice que está en «Beta», una versión diaria personalizada de «SportsCenter» con destacados, noticias y videos adaptados a los equipos favoritos de cada fanático, las ligas e intereses deportivos, narrados por el comentario generado por AI basado en las voces de las voces de «SportsCenter» Hannah Storm, Gary Striewski y Christine Williamson, junto con el comentario de ESPN Omar Raja.

También son nuevos ESPN Verts, videos verticales personalizados, deslizables, y ESPN Streamcenter, una experiencia de segunda pantalla que permite a los fanáticos que coincidan con la aplicación ESPN en su dispositivo móvil con la aplicación ESPN en su televisor conectado mientras ven un evento en vivo. StreamCenter «elimina el retraso de la información y los spoilers al permitir que los fanáticos sincronizaran los juegos en vivo en su dispositivo de televisión conectado con estadísticas y alertas automatizadas en su dispositivo móvil», según ESPN.