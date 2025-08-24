Obtener RP. 3 mil millones Para renovar la casa, Noel Ebenezer llamó al sospechoso Irvian Bobby ‘Sultan’

Yakarta, Viva – ex viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel, mencionó a uno de los sospechosos en un caso de corrupción en el Ministerio de Manpower (Kemnaker), a saber, Irvian Bobby Mahendra (IBM), como ‘Sultán’.

Esto fue dicho por el presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Setyo budiyanto. El apodo de ‘Sultan’, dijo Setyo, surgió porque se consideraba que IBM tenía un poder financiero extraordinario en la Dirección General de Binwasnaker y K3.

«IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) llamó a IBM como el sultán», dijo Setyo, citado el domingo de agosto de 2025.



El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, lanzó el caso Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Pero no solo el apodo está en el centro de atención. Otro hecho también estalló. Aparentemente, Noel recibió RP3 mil millones de IBM para renovar su hogar privado en Cimanggis.

«Significa que las personas que tienen mucho dinero en la Dirección General de Binwas K3. IEG pide renovar la Casa Cimanggis, IBM da RP3 mil millones», dijo.

Se sabe que el KPK el 22 de agosto de 2025 nombró a 11 sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower, incluido Immanuel Ebenezer como el Menera Adjunto.

Además, el KPK detuvo a Immanuel Ebenezer y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que contó del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Sucursal de Building Red and White. En la misma fecha, Immanuel Ebenezer fue retirado de su posición como Wamenaker por el presidente Prabowo Subianto.

La siguiente es la identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM);

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH).

3. Sub-Coordinador de Dirección de Seguridad Laboral de Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB);

4. Sub-coordinador de la asociación y personal de salud ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK);

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ);

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021 febrero de 2025 Hery Sutanto (HS);

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP);

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP);

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM);

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (mm);

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).