Obstetra obsceno en Garut fue sentenciado a 5 años de prisión

GarutVIVA – una persona Obstetra M Syafril Firdaus o el acusado de Iril del caso inmoral contra varios pacientes fueron condenados y sentenciado a cinco años de prisión por el Tribunal de Distrito de Garut, West Java, el jueves por la noche.

El Consejo de la decisión del caso de Asusila con el acusado del obstetra fue dirigida por Sandi M. Alayubi, luego el miembro del juez Haryanto Das’at y Ahmad Renardhien, quien fue retenido al público sin tomar fotos o videos durante el juicio.

El acusado estuvo presente en el juicio con una gorra, una camisa blanca y pantalones negros acompañados de su asesor legal, Firman S. Rohman, Sh. El juicio tuvo lugar alrededor de las 15.50 WIB, y la decisión del juez terminó alrededor de la PUUL 17.00 WIB.

Doctor sin escrúpulos Dr. Iril, conducido por miembros de PPA Sat Reskrim Garut Policía Foto : Viva.co.id/diki hidayat (Garut)

Las relaciones públicas del Tribunal de Distrito de Garut, Andre Trisandy, dijo que el juez decidió que se demostró que el acusado había cometido un acto penal de violencia sexual (TPKS), de conformidad con el Artículo 6 C, Jo Artículo B, E e I, RI Law Número 12 de 2022 sobre TPKS.

La demanda del acusado, dijo, fue una sentencia de siete años de prisión y una multa de Rp50 millones o una subsidiaria de tres meses de prisión, luego la decisión fue de cinco años de prisión basada en los resultados de aligeramiento y consideraciones gravosas.

«Desconectó cinco años de prisión, una multa de RP50 millones en tres meses de confinamiento, y pagó una restitución de RP106 millones», dijo Andre.

Presentó un veredicto más ligero que la demanda basada en consideraciones de mitigación porque durante el juicio el acusado dio una declaración clara, y los trastornos mentales experimentados, también recibieron castigo social con la propagación de las redes sociales.

«La asamblea considera que esto se ha convertido en un juicio», dijo.

El abogado del acusado, dijo Firman S. Rohman, respetaba la decisión de la Asamblea, pero presentar una apelación o aceptar la decisión de ser discutida primero con el Cliente M Syafril Firdaus.

«Nuestros clientes lo pensarán, aún no pueden determinar o apelar», dijo.

El equipo fiscal del fiscal del distrito de Garut declaró que sería lo mismo que pensar en la apelación con respecto a los resultados de la decisión del juez cuya decisión fue más ligera que la demanda.

«El acusado expresó pensamiento, también pensamos en ello», dijo el jefe de la sección penal general, Garut Kejari Yudhi Satriyo.

Después del juicio, el acusado salió y se reunió con varios periodistas y luego entregó un pedazo de papel que entregó un mensaje de una disculpa a su familia y otras partes relacionadas por sus acciones.

También esperaba que en la carta, a saber, después de cumplir la sentencia para regresar a su familia, y vivir una vida con una nueva personalidad nueva.

La escritura en el documento terminó con saludos y firmó el siguiente apodo escrito y el nombre completo Iril Muhammad Syafril Fridus. (Hormiga)