Obstaculizado por la competencia de defensores sólidos y las condiciones de salud.

Bandung, VIVA – Jugador etiquetado como Selección Nacional de Indonesia, Alfeandra DewanggaHasta la séptima jornada de la Superliga 2025/26 todavía no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente con su nuevo club. persib Bandung. Desde que llegó procedente del PSIS Semarang, solo se ha registrado que este joven defensor jugó en un partido de pretemporada en la Copa Presidente de 2025.

El viaje de Dewangga al inicio de la temporada se vio obstaculizado. Decidió casarse, decisión que fue respetada y dada espacio por el técnico de Persib. Bojan Hodak. Sin embargo, tras su reincorporación, la puerta al once titular o incluso al banquillo de reserva de Maung Bandung parecía difícil de abrir.

Competencia de defensores muy reñida

El principal factor que obstaculizó a Dewangga fue la línea defensiva de Persib, que estaba llena de jugadores que parecían sólidos y se turnaban. La dificultad de cambiar nombres como Federico Barba, Julio César, Patricio Matricardi, Frans Putros, Kakang Rudianto y Eliano Reijnders es un duro desafío para Dewangga.

Alfeandra Dewangga, jugadora de Persib Bandung

Estos defensores actuaron de manera convincente y no dieron al entrenador Hodak ningún motivo de peso para rotar en este sector.

tenía fiebre

Además de la competición, Dewangga también se vio obstaculizado por problemas de salud. Sufrió una fiebre que le hizo no poder jugar en los dos últimos partidos fuera de casa del Persib, concretamente contra Persita Tangerang y Bangkok United.

El técnico Bojan Hodak explicó el motivo de la ausencia del jugador. «Dewangga no fue llevado porque estaba enfermo. Dewangga y Hamra (Hehanussa) tenían fiebre. Teja (Paku Alam) también, pero pudo recuperarse y esa es la razón por la que lo llevé a Bangkok», explicó Hodak según informó el sitio web oficial de la I.League.

«Mientras tanto, Dewangga, Hamra y Robi (tuvieron fiebre) duraron más, por eso. Tuvieron fiebre durante cuatro o cinco días, no había ninguna razón para llevarlos a Bangkok», añadió, indicando que el entrenador de 54 años se resistía a forzar a jugadores cuya condición física aún no estaba al cien por cien.

No hay pruebas en el parón internacional

En medio de este parón internacional, Hodak decidió realizar únicamente partidos internos, sin realizar juicios contra otros clubes. Esta decisión se tomó para evitar el riesgo de agotamiento de los jugadores dada la apretada agenda de partidos.