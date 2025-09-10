«Observer» Doc inicia el 21º Festival Anual de Cine de Camden en Maine

Después del debut de marzo de su último documental, «Observer», en CPH de Copenhagen: DOX, director Ian Cheney Tomó la película en una gira por los Estados Unidos. En lugar de hacer el típico circuito del festival de cine, Cheney y el equipo detrás de «Observer» han pasado los últimos seis meses organizando eventos interactivos gratuitos centrados en la película.

El miércoles, la película comenzará la 21a anual Festival Internacional de Cine de Camden. Esa detección será seguida por una experiencia de observación inmersiva inspirada en el DOC.

En el documento de 95 minutos, Cheney lleva una serie de observadores de ojos agudos (científicos, artistas y un cazador) a una variedad de lugares en todo el mundo y les pide que describan lo que ven. Lo que se desarrolla es un viaje estimulante hacia el acto simple pero transformador de observación.

«Observador» es un estudio contemplativo y poético de desacelerar y hacer valores. No es el tipo de documental de celebridades o del crimen verdadero que anhelan los principales streamers. Cheney sabía que no habría una guerra de ofertas después del estreno de Copenhague de la película, por lo que se le ocurrió un plan de distribución propio.

«Creo que sería bastante fácil comenzar a frustrarse y sentirse bastante deprimido por nosotros mismos y al cine si estábamos esperando y esperando y esperando que los streamers nos llamen y distribuyan esta película», dijo Cheney durante un reciente evento de «observador» en Cambridge, Mass.

Con la distribución documental en modo crisis, todos menos un puñado de cineastas de DOC se han visto obligados a encontrar soluciones nuevas y creativas para garantizar que sus películas lleguen al público. Cheney ha realizado 14 documentales de funciones, incluidos «King Corn» y «The Most Unknown», que Netflix adquirió en 2018. Cinco años después, cuando Cheney lanzó su 12º documento, «The Arc of Oblivion», la «Edad de Oro de los Documentales» terminó. Entonces, el director eventizó la distribución de la película al celebrar proyecciones en un arca de madera, una estructura que apareció en «The Arc of Oblivion». («El arco del olvido» ahora está disponible en TVOD).

Al hacerse cargo de la distribución inicial de sus documentales recientes y crear un evento a su alrededor, Cheney ha generado interés y emoción en torno a sus películas.

Hasta ahora, «Observer» ha examinado más de 30 ubicaciones en todo el país, incluidos San Francisco, Rural Wisconsin y Hartford, Connecticut. Después de cada proyección, los miembros de la audiencia se dividen en pequeños grupos y se les da varias actividades que están destinadas a provocar nuevas formas de pensar. Cheney y su equipo asisten a los eventos interactivos de «observador» de un día, que incluyen una proyección de la película, el almuerzo, la exploración práctica, el diálogo y la reflexión sobre el arte de la observación. Los eventos de «observador» de un día son aproximadamente seis horas y se financian por Wonder Collaborative, la unidad de largometrajes del Laboratorio de Comunicación de Ciencias.

La invitación para el evento establece que el objetivo del día es simple: «tomar un tiempo lejos de nuestras ocupadas vidas para explorar y celebrar el poder de observación del paciente».

«Espero que las personas sientan que han sido invitadas a algo y no esperamos nada a cambio», dice Cheney. «No es transaccional, y eso puede ser confuso para las personas. Durante el almuerzo, después de una proyección, alguien me preguntó:» ¿Qué estás saliendo de esto? » Estaba un poco perplejo en ese momento, pero creo que, en cierto nivel, me asombran y me alegran «.

Cheney agregó que pasar un día con extraños y hacer diversas actividades basadas en la observación lo motiva.

«La experiencia de tener una película en un gran streamer es, por un lado, un gran impulso del ego porque puedes decirle a la gente en las cenas que tu película está en Netflix», dice Cheney. «Pero en realidad no hay mucho compromiso con esa audiencia. Estas experiencias de» observador «son tan directas que te vas a casa y dices: ‘Oh, sí. Por eso hacemos esto’. Entonces, en cierto sentido, estamos curando un evento que nos recuerda por qué hacemos estas películas «.

El próximo día de «observador» tendrá lugar el 26 de septiembre en la isla del gobernador de Nueva York.

El «Observador» financiado por la colaboración Wonder Funded.