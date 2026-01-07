Obscured Releasing compra el documental de Gentry Lee ‘Starman’

Liberación oscurecidala nueva distribuidora fundada por los veteranos del cine RJ Millard y Bill Guentzler ha adquirido los derechos de distribución en Norteamérica de “hombre estrella.” La película, dirigida por el nominado al Premio de la Academia Robert Stone, se estrenará en plataformas VOD en marzo luego de una gira teatral a nivel nacional en febrero.

El documental trata sobre el legendario ingeniero de la NASA y autor de best sellers de ciencia ficción, Gentry Lee, quien ha explorado la ciencia espacial, la exploración robótica y la imaginación humana. A los 82 años, ha llegado a una conclusión reveladora. Entre otros aspectos destacados de su carrera de ingeniería espacial, Lee trabajó en la misión Galileo de 1977 a 1988, las misiones Stardust y Deep Impact a cometas a finales de los años 1990 y principios de los años 2000, y tuvo la responsabilidad de supervisar la ingeniería de los vehículos de exploración de Marte, que aterrizaron en 2004. Lee coescribió, con Arthur C. Clarke, los libros “Cradle” y “Rama II” y colaboró con Carl Sagan en la serie de 1980 “Cosmos”.

Luego de su estreno mundial en SXSW, “Starman” ha disfrutado de una sólida carrera en festivales, presentándose en el Festival Internacional de Cine de Seattle, el Festival de Cine DocLands y, más recientemente, en el Festival de Cine de Woodstock. Junto con Stone, la película fue producida por Ray Rothrock y Keith Haviland.

Obscured Releasing fue lanzado en 2025 por Millard, un experto en publicidad con fuertes vínculos con la comunidad independiente, y Guentzler, quien recientemente estuvo a cargo de adquisiciones en Gravitas Ventures. Ha adquirido varias películas, entre ellas “Westhampton” con Finn Wittrock y el documental animado “Endless Cookie”.

«Con ‘Starman’, el director Robert Stone amplía la comprensión del universo por parte de la audiencia al examinar hábilmente la extraordinaria vida y la monumental carrera de Gentry Lee. En la película, el propio Lee presenta respuestas a preguntas universales al tiempo que abre posibilidades de otro mundo para que todos reflexionemos», dijeron Guentzler y Millard.

«Estoy enormemente emocionado de trabajar con Obscured para llevar Starman a una audiencia general, y es un honor tenerlo entre sus primeras adquisiciones. Con su profundo conocimiento y experiencia en el siempre cambiante terreno de la promoción y distribución de documentales, sé que esta película está en buenas manos», dijo Stone.

El acuerdo fue negociado por Stone con Guentzler y Millard de Obscured Releasing.