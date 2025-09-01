Oble vende ‘The Plague’, ‘Winter Palace’ a nosotros, Europa, Australia

Compañía de Distribución de Producción Francesa Veces ha acumulado una gran cantidad de ofertas para su última serie de guiones antes de este año Unifrance Rendez-Vous TV Mart en Le Havre, incluyendo «The Plague», «Winter Palace» y «Extra».

«The Plague», una adaptación actualizada de la icónica novela de Albert Camus «La Peste» producida por Siècle Productions y Arezzo Films, se ha vendido a Walter presenta en el canal de video PBS PBS PBS de los Estados Unidos, así como en la emisora ​​francesa TV5 Monde y en Pubcaster RTP en Portugal.

La serie, ambientada en 2029, sigue a un grupo dispar de personas que se encuentran lidiando personal y profesionalmente con un nuevo virus que se extiende por toda la Riviera francesa a medida que el gobierno hace cumplir estrictos bloqueos con sistemas de vigilancia mejorados y un misterioso «Plan D» que amenaza las libertades de los ciudadanos.

En el corazón de la tormenta está el profesor Rieux, un médico dedicado, que hace todo lo posible para salvar a las víctimas de la plaga que han sido abandonadas por el gobierno mientras se mantienen con activistas contra las medidas represivas.

El programa se vendió anteriormente a AMC Networks International Southern Europe.

«Palacio de invierno»

Veces

«Winter Palace», que sigue a André Morel, un joven hotelero en 1899 Suiza tratando de realizar una visión ambiciosa, también vendida a Walter Presents en la obra maestra de PBS de los Estados Unidos, RTP en Portugal y SBS en Australia.

La coproducción de Swiss-French de Oble y Point Prod para Netflix y RTS gira en torno a los esfuerzos del joven hotelero para construir el primer hotel de cinco estrellas en los Alpes suizos para permanecer abiertos durante la temporada de invierno, su asociación con un aristócrata rico y los desafíos que enfrentan la empresa riesgosa: un clima hostil, el exigente cliente y un personal sin cooperativo.

«Extra»

Veces

«Extra» se describe como una «comedia familiar atípica» que «se atreve a desafiar las nociones de deseo, intimidad y placer para las personas con discapacidades … y el resto de la población». Sigue a Catherine Blondin, una esposa, madre y directora de un grupo coral inclusivo, que inadvertidamente se convierte en un defensor de asistencia sexual para las personas discapacitadas.

Producido por Les Films du Cygne, «Extra» hasta ahora se ha vendido a RTS en Suiza y RTP en Portugal.