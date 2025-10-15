Oble Boards Serie ‘Segunda Temporada y ‘Cómo matar a tu hermana’

A medida que los acuerdos están alcanzando su clímax en mipcomequipo boutique de producción y distribución. Veces ha agregado dos títulos nuevos a su lista de series vendidas a compradores globales en Cannes.

La comedia dramática española de siete capítulos y media hora “Segunda Temporada” encargada por de la películareúne a los creadores más populares de «Autodefensa,» que ganó mejor serie corta en Series Mania 2024: el director y guionista Miguel Ángel Blanca (“Magaluf Ghost Town”), nombrado talento español a seguir en 2021 Variedad y coguionistas Berta Prieto y Víctor Diago.

Al igual que en “Autodefensa”, formada por episodios autónomos y ambientada en Barcelona, ​​Prieto también protagoniza el papel principal, acompañado aquí por Adán Domínguez.

Seguimos a Paula, un alguna vez célebre prodigio literario que ahora intenta reconstruir su vida en medio de la desorientada escena cultural de Barcelona de 2024. Según el lema, “rodeada de celebridades de segunda categoría y una fama que se desvanece, navega por trabajos precarios, agotamiento creativo y la búsqueda incesante de “la próxima gran novedad”.

“La serie captura los absurdos de la existencia post-fama manteniendo la autenticidad y la irreverencia que el público amaba en ‘Autodefensa’”, dice Oble en un comunicado.

“Segunda Temporada”, que comenzará a rodarse la próxima semana y se entregará en 2026, es una producción de Boogaloo Films de Barcelona (“Sorella di clausura” de Locarno) en coproducción con el servicio SVOD de lujo España-Portugal Filmin, el equipo creativo Canada y Oble.

Mientras tanto la tragicomedia «Cómo matar a tu hermana» se estrenó mundialmente en la competencia principal de Canneseries con gran éxito de crítica en abril pasado, antes de su lanzamiento en el transmisor belga Streamz el 21 de agosto y en el canal comercial Play4 a principios de septiembre. La belga FBO produce, en coproducción con la alemana MadeForFilm, una empresa de Banijay, y ZDF Neo.

Co-creada y escrita por Pedro Elia (Control Pedro”) y Evelien Broekaert, la historia gira en torno a Anna (Emma Rotsaert), quien se presenta en la puerta de la casa de su hermana mayor Kat con un ataúd, después de una ausencia de ocho años, en busca de respuestas a por qué su hermana la abandonó tras la muerte de sus padres.

Una respuesta es que Anna es una niña demasiado salvaje para que Kat la pueda manejar, quien se ha conformado con un matrimonio sumiso con un fanático del control tóxico. El último exceso de Anna es que anuncia que tiene una enfermedad terminal y quiere que Kat (Marjan De Schutter) la acompañe en su último viaje.

Desafortunadamente, es verdad. Los hermanos se embarcan en un divertido y oscuro viaje por carretera a través de Flandes y España. «Quería comedia extrema y drama extremo, todo en un solo programa», dijo el director y coguionista Geirnaert («De Dag», «Flatlife») Variedad.

Para Oble, “Cómo matar a tu hermana” equilibra el humor y la tragedia con cuidado y precisión, ofreciendo una exploración sincera y genuinamente divertida del dolor, el perdón y la familia, destacada por las destacadas actuaciones de Marjan De Schutter (Geldwolven, Los Doce) y Emma Rotsaert.”

La lista de Mipcom de Oble está encabezada por la comedia noruega “Nepobaby” de la popular showrunner Henriette Steenstrup, vendida por Oble a los territorios de habla inglesa CBC para CBC Gem en Canadá y SBS en Australia antes del mercado de Cannes, con Nordisk Film firmando acuerdos con TV2 Dinamarca y SVT Suecia. El programa que ganó el premio al mejor guión y reparto en Canneseries se estrena el 23 de octubre en TV2 Play en Noruega.

Completando la lista de Oble está el drama de época de alta gama de Netflix/RTS. “Palacio de Invierno” producido por Point Prod, con sede en Suiza, con Oble Studios.

hablando con Variedad Desde el Palais des Festivals de Cannes, la cofundadora de Oble, Katia Sol, dijo: «Mipcom es uno de los mayores mercados para la venta de contenidos y todas nuestras reuniones están llenas. Los compradores están aquí, pero no los que toman riesgos, buscan apuestas seguras».