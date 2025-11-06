Objetivo para avanzar a la fase eliminatoria 2 del ligamento cruzado anterior (ACL Knock Out Phase 2)

Bandung, VIVA – Persib Bandung preparándose para continuar su tendencia positiva en el evento de la AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Se enfrentará el equipo apodado Maung Bandung Selangor FC en el cuarto partido del Grupo G que se celebró en el estadio MBPJ Petaling Jaya, Malasia, el jueves 6 de noviembre de 2025 a las 19.15 WIB.

Este partido se transmitirá en vivo por RCTI y en vivo a través de Vision+.

Para Persib, este duelo no es un simple partido fuera de casa. Una victoria podría ser un gran paso para asegurar un billete a la fase eliminatoria, mientras que un empate mantendría sus posibilidades abiertas.

En los últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidos dos partidos en la ACL Two, Persib tuvo un desempeño perfecto con un récord de no encajar goles. Esta impresionante actuación es una valiosa ventaja para afrontar la presión del anfitrión Selangor FC.

El capitán y centrocampista principal de Persib, Marc Klockenfatizó que su equipo quería mantener el impulso ganador que se había creado.

«Hemos estado a buen ritmo en las últimas semanas. Queremos continuar con este momento y seguir manteniendo la tendencia positiva», dijo Klok, citado en el sitio web oficial de Persib.

Klok es consciente de que este partido no será fácil, teniendo en cuenta que el Selangor FC ciertamente tiene la ambición de vengar la derrota por 0-2 que sufrió en Bandung en el primer encuentro.

«Queremos seguir llegando lejos en la Liga de Campeones. Mañana es una gran oportunidad para nosotros. Con buena mentalidad y espíritu podemos lograr el éxito», añadió.

Desafío para Bojan Hodak: Línea de fondo sin Federico Barba

Antes de este importante partido, llegaron noticias menos alentadoras del campo de Persib. Se confirma la baja del defensa italiano Federico Barba por fiebre. Esta situación obligó al entrenador Bojan Hodak a revisar la composición de la línea defensiva, que en los últimos partidos se había mostrado sólida.

Sin embargo, Hodak sigue siendo optimista y cree que su equipo podrá rendir de manera óptima.

El entrenador Bojan Hodak destacó que su equipo no tendrá demasiada carga en este partido fuera de casa. Según él, la posición de Persib en la clasificación actual es bastante segura con siete puntos, aunque recuerda a su equipo que deben estar atentos porque se prevé que el Selangor FC se presente duro en casa.