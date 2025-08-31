¡Objetivo equivocado! Rumah Nafa Urbach, que fue saqueado por las masas, resultó tener un exhusband, e incluso entonces solo una casa alquilada

Tangerang, Viva – políticos y artistas Nafa Urbach De vuelta en el foco público. Después de su declaración sobre la controversia de la asignación de DPR, su residencia en la región BintaroSouth Tangerang, según los informes, el domingo 31 de agosto de 2025, temprano en la mañana.

Sin embargo, el último hecho reveló que la casa que fue atacada resultó no pertenecer a Nafa Urbach, sino una casa alquilada que fue alquilada por su exhusband, Zack Lee. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Inicialmente, la noticia del saqueo estaba ocupado circulando a través de grabaciones de video en las redes sociales, incluidas las cargas de cuentas de Tiktok @infojakarta.co.id. En el programa, la condición de la casa estaba en ruinas con artículos dispersos. Los gabinetes, las sillas, hasta que los muebles domésticos parecían destruidos, mientras que los valores fueron desaparecidos por las masas. Incluso la ropa, las almohadas y los refuerzos también se saquean.

La declaración inicial dijo que la casa pertenecía a Nafa Urbach. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de las viviendas de esencia de Kebayoran, South Tangerang, enderezaron que los ocupantes que fueron dañados por las masas en realidad no eran el hogar privado de Nafa.

«Esta es la casa del Sr. Zack Lee, exhusband de la Sra. Nafa Urbach, esta no es una casa privada sino una casa alquilada», explicó Syamsul, un oficial de seguridad en esencia de Kebayoran, en un video subido en Tiktok, citado VIVA.

Por lo tanto, la acción saqueadora en nombre de la ira pública contra Nafa Urbach es claramente un objetivo equivocado. Aun así, se ha producido un daño severo, y una casa alquilada habitada por su exhusband se derritió después de ser agitado a la mafia de manera corrugada.

Anteriormente, Nafa Urbach había transmitido una disculpa abierta por su declaración que se consideraba ofendiendo al público. Espera que sus errores puedan ser perdonados.

«Con toda humildad y respeto por la gente de Indonesia, Nafa Urbach se disculpa profusamente por cada palabra que sale de mi boca que perjudica los corazones de la comunidad. Presumiblemente hay una gran disculpa por el perdón, una vez más me disculpo con el pueblo indonesio», dijo Nafa Urbach en un video cargado en su Instagram personal.

Este incidente agregó una larga lista de casas oficiales de funcionarios que fueron atacados por las calificaciones de masas. Anteriormente, la casa propiedad del miembro del DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hasta que Uya Kuya también experimentó saqueo. Incluso se dijo que el Ministro de Finanzas Sri Mulyani no escapó del ataque masivo.

Sin embargo, en el caso de Nafa Urbach, el hecho de que la casa dañada resultó pertenecer al exhusband ex y solo un estado alquilado mostró que la acción saqueadora esta vez no solo era destructiva, sino también un objetivo equivocado.