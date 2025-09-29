Objetivo de 25 mil casas pero la realización de 26 mil, más bien anómalo

Bogor, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto apreció el rendimiento de todas las partes que lograron lograr objetivo desarrollo Casa Subsidios de 25,000 a 26,000 para personas de bajos ingresos. También quiere un objetivo más grande de 3 millones de casas para gente se puede lograr en el futuro.

Leer también: 8 avances El gobierno ayuda a los ciudadanos de bajos ingresos puede tener una casa



Prabowo dijo esto en el acuerdo masivo y la entrega de la clave de los créditos de la casa Credit Credit (KPR) FLPP en Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, West Java, lunes 29 de septiembre de 2025.

«Sí, la promesa es de 25,000, resulta que los 26,000 resultantes (casas). Esto es para la cultura del pueblo indonesio, un poco anómalo. Es bastante extraño, si en Indonesia, los resultados suelen ser los resultados del cielo, los resultados no lo harán. cambiarsignos de transformación, especialmente transformación mental y pensamientos de los funcionarios y líder«Dijo Prabowo.

Leer también: Problema de Prabowo 3 millones de casas: derechos de las personas y convertirse en un motor de movimiento económico





El presidente Prabowo estuvo presente en el evento FLPP KPR y las claves para la llave de Cileungsi Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«La moto del desarrollo económico, por lo que, de hecho, prestamos atención a esto, por lo que le damos un objetivo muy alto de 3 millones de casas. El objetivo siempre es alto, debemos seguir el objetivo, debemos lograrlo», continuó.

Leer también: Prabowo inaugura la agricultura masiva 26 mil casas subsidiadas en Cileungsi



Además, Prabowo dijo que el objetivo de 3 millones de casas era realmente alto. Sin embargo, él cree en un líder transformador y duro puede darse cuenta de esa esperanza.

«Hasta 3 millones de casas como si algo sea difícil de perseguir, de hecho. Nuestra tarea como líderes, líderes transformadores y hacer cambios en una buena dirección para la gente del líder debe ser valiente. Valientes, tener altos ideales, desafiarnos a enfrentar dificultades, desafiarme a trabajar duro, valiente no aceptar obstáculos. Los obstáculos son para que nosotros superemos juntos», dijo.

Para este logro, Prabowo dijo que estaba orgulloso y agradecido con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait Alias ​​Ara. Consideró que el ministro Ara trabajaba duro para dar lo mejor a la gente. .



El presidente Prabowo estuvo presente en el evento FLPP KPR y las claves para la llave de Cileungsi Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«También es un gran trabajador y quiere que siempre dé los mejores resultados para la gente. Él es el hijo de una figura, una figura del pueblo, un niño defensor y aparentemente continúa la tradición de sus padres de defender siempre a la gente pequeña, estoy feliz. Por eso podría ser adecuado en nuestro equipo. Nuestro equipo, nuestro coalición, nuestro coalición está pensando sobre cómo dar resultados de inmediato a nuestra gente», dijo Prabowo.

Present at the event were Minister of Housing and Settlement Areas (PKP) Maruarar Sirait, Coordinating Minister for Infrastructure and Seniority Development Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa, Interior Minister Tito Karnavian, TNI Commander General Agus Subiyanto, to the National Police Chief General Ligit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Sigit Prabowo.