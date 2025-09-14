OBC, los grupos SC se oponen a la cuota de maratha gr; CM advierte contra ‘Política de Extreme`







La controversia sobre Reserva de maratha En Maharashtra, se intensificó el domingo cuando varios grupos de Casta y Tribu Programados Programados plantearon objeciones a una resolución gubernamental (GR) vinculada a la Gaceta de Hyderabad, lo que llevó a la ministra principal Devendra Fadnavis a advertir contra la «política de extrema», informó la agencia de noticias PTI.

La orden del gobierno estatal, emitida a principios de este mes, permite a los marathas elegibles obtener certificados de casta Kunbi sobre la base de registros históricos. El activista Manoj Jarange ha estado liderando una agitación presionando por la inclusión de Maratha en la categoría OBC. Sin embargo, múltiples grupos de castas han advertido que la medida podría erosionar los beneficios existentes para OBC, SCS y STS.

“Esta política de extremos está creando una impresión de que OBC La reserva ha terminado. Está afectando la psique de los estudiantes de OBC «, dijo Fadnavis, instando a los líderes de ambas comunidades a aclarar los hechos antes del público, informó PTI. Aseguró que solo aquellos con registros de Kunbi válidos se emitirían certificados, y las reclamaciones» falsas «no serían entretenidas.

Los activistas de OBC Navnath Waghmare y Satusung Mundhe dijeron que la expansión de la cuota amenazaría los derechos de 374 castas ya enumeradas en la categoría OBC, anunciando una importante morcha en Nagpur el 10 de octubre.

El problema también ha provocado protestas entre Banjaras, con el atuendo Gor Sena alegando que su comunidad fue reconocida como un Tribu programada en el estado de Hyderabad y una restauración exigente de esos derechos. Su líder Sandesh Chavan afirmó que un graduado de Banjara de 32 años murió por suicidio el sábado, dejando atrás una nota presionando para ST Reservation. Los jóvenes de Banjara han estado en una huelga de hambre indefinida en Jalna desde el 11 de septiembre, mientras que el ex diputado Haribhau Rathod ha anunciado Morchas en Jalna y Beed el lunes.

Mientras tanto, los atuendos de Adivasi se opusieron a la demanda de Banjara, señalando que la comunidad ya se beneficia de una cuota del tres por ciento bajo la categoría Vimukta Jati y Nomadic Tribes (VJNT).

Oposición El líder Sharad Pawar acusó al gobierno de Mahayuti liderado por BJP de profundizar las divisiones sociales, informó PTI.

«El gobierno está intentando debilitar el tejido social. Debemos contrarrestarlo y asegurarnos de que esto no suceda, incluso si uno tiene que pagar un precio político», dijo el jefe del NCP (SP). Rechazó las acusaciones de enlaces a la agitación de Jarange, llamándolos «sin fundamento».

Respondiendo, Fadnavis comentó: «Todos saben por qué Pawar Saheb es famoso. Cuando dice ‘x’, considerarlo como ‘y’. Es un gran líder, ¿qué más puedo decir?»

La disputa de la cuota tiene sus raíces en la era del estado de Hyderabad, cuando la administración documentó castas y ocupaciones en las gacetas oficiales. A Marathas se les otorgó reserva en educación y empleos en 1918, un precedente que ahora se invoca en su apuesta por el estado de OBC.

(Con entradas PTI)





Fuente