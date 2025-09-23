Obama vio vacaciones en el yate de 250 millones de dólares de Spielberg fuera de Italia







Ex presidente Barack Obama y ex primera dama Michelle Obama fueron fotografiados de vacaciones a bordo del superyate de 250 millones de dólares de Steven Spielberg, Seven Seas, de la Riviera italiana.

Según el New York Post, se vio a los Obama uniéndose al buque de lujo de 357 pies en días separados, en medio de la especulación del tabloide en curso sobre su matrimonio. Michelle Obama llegó el viernes por la tarde, vestida casualmente en un conjunto de mezclilla, y fue recibida calurosamente por el propio Spielberg. Se unió a los invitados para cenar a bordo más tarde esa noche.

Barack Obama Siguió la noche siguiente, llegando alrededor de las 10 de la tarde del sábado con un detalle de seguridad completo, incluidos escoltas de la agencia de inteligencia italiana Digos, perros que se encogen bombas y miembros de la Policía Militar Italiana (Carabinieri).

La pareja fue vista nuevamente el domingo por la mañana, habiendo resistido los mares agitados durante la noche a bordo del yate, que estaba anclado en el puerto pintoresco de Portofino. Desayunaron en la cubierta antes de ir a almorzar en el pueblo costero de Punta Chiappa cerca de Camogli.

Las fotos capturaron a los Obama de buen humor, riendo, bailando y disfrutando de las comidas con Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw. El ex presidente, vestido con un rompiente de viento y una gorra de béisbol blanca, también fue visto trabajando en su computadora portátil durante el viaje.

Su lujosa escapada mediterránea coincidió con un importante monumento público para Charlie KirkCofundador de Turning Point USA y un aliado cercano de Donald Trump. Kirk recibió un disparo mortal el 10 de septiembre mientras hablaba en la Universidad de Utah Valley. Su ceremonia de recuerdo atrajo a una multitud de más de 200,000 al Estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Los rumores sobre la tensión en el matrimonio de Obama han circulado en los últimos meses, especialmente después de la ausencia de Michelle de dos eventos públicos importantes a principios de este año: TriunfoLa inauguración y el funeral del ex presidente Jimmy Carter. Sin embargo, en un episodio de julio de su podcast, Imo con Michelle Obama y Craig Robinson, la ex primera dama desestimó la especulación.

«No ha habido un momento en nuestro matrimonio donde he pensado en dejar a mi hombre», dijo, informó el New York Post.

Anteriormente, el ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle habían tratado de cerrar los rumores de larga duración que se dirigen al divorcio.

La ex primera pareja abordó conjuntamente la especulación girando en torno a su matrimonio de tres décadas por primera vez, bromeando en el último episodio del podcast de la ex dama de la ex dama de que fue «tocar y ir por un tiempo».

Según lo informado por el New York Post, Michelle Obama, de 61 años, dio la bienvenida a su esposo a su podcast diciendo: «Hizo tiempo en su apretada agenda para que vendrá. Estamos honrados». Su hermano y coanfitrión, Craig Robinson, no pudo resistirse a burlarse de la pareja, interviniendo con un JAB juguetón: «¡Espera, ustedes se nos gustan?»





