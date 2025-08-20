OASIS ‘Noel Gallagher’ Blewing Away ‘por Reunion Tour,’ Orgulloso ‘de Liam

Oasis‘ Noel Gallagher ha hablado por primera vez sobre la gira masiva de Britpop Band y reuniéndose con su hermano Liam Gallagherdiciendo que está «orgulloso de él».

El compositor y guitarrista Llamado a TalkSport El martes para chat de fútbol, pero por supuesto también terminó respondiendo algunas preguntas sobre cómo subir al escenario con Oasis después de 16 años. Preguntó su reacción a la gira hasta ahora, Gallagher dijo que está «completamente impresionado, todos lo están».

«Es difícil ponerlo en palabras, en realidad», dijo. «Todas las noches es la primera noche de la multitud, ¿sabes a qué me refiero? Así que todas las noches tienen ese tipo de energía.

En el show de debut de la banda en Cardiff, los hermanos Noel y Liam, que tienen una larga historia de enemistados, surgieron de la mano. Noel le dijo a Talksport «no somos ese tipo de tipos» cuando se les preguntó si era un momento emotivo, pero agregó: «Supongo que cuando todo está dicho y hecho, nos sentaremos y reflexionaremos sobre ello, pero es genial estar de vuelta en una banda con Liam. Olvidé lo divertido que era».

Hablando sobre la energía de la multitud y el gran tamaño de los estadios que está jugando Oasis, Gallagher dijo que «subestimó enormemente en lo que me estaba metiendo».

«He hecho estadios antes y todo eso, pero no me importa decirte que mis piernas se habían convertido en gelatina después de la mitad de la segunda canción», admitió Gallagher. «Pero ha sido algo increíble».

Aunque Gallagher evitó su elogio a su hermano, dijo: «Liam lo está rompiendo y estoy orgulloso de él».

«Sé lo difícil que es», dijo. «No pude hacer lo del estadio como lo hace, no está en mi naturaleza. Pero tengo que decir hombre, miro a mi alrededor y pienso: ‘Bien por ti, amigo’. Ha sido increíble «.

Oasis acaba de terminar su carrera en el Reino Unido e Irlanda, con América del Norte a continuación. Después de tocar dos fechas más en Londres en septiembre, la banda se dirigirá a Asia, Australia y América del Sur con la gira programada para terminar en noviembre. Sin embargo, los rumores ya han estado girando sobre una extensión. Gallagher jugó tímido cuando se le preguntó sobre la posibilidad, diciendo: «Bien, hablemos de fútbol».

Mira la entrevista completa de Talksport de Noel Gallagher a continuación.