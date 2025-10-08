Nyoman Sujana Kenyem presenta un toque de arte balinés moderno en Art and Dine

Bali, LARGA VIDA – Artista La reconocida balinesa Nyoman Sujana Kenyem vuelve a ser el centro de atención a través de sus obras expuestas en una colaboración exclusiva entre The Ritz-Carlton, Bali y Zen1 Gallery.

En el programa titulado «Art and Dine», Kenyem presenta una narrativa visual evocadora que combina la riqueza de la cultura balinesa y un enfoque artístico contemporáneo. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Esta actividad es parte de los esfuerzos de The Ritz-Carlton, Bali, para celebrar la belleza de la cultura y el arte locales a través de experiencias culinarias y visuales integradas. Esta exposición del trabajo de Kenyem tendrá lugar en el elegante Ritz-Carlton Lounge & Bar, del 8 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

Las obras expuestas son exploraciones en profundidad de los temas de identidad, ritual y transformación. Con un estilo expresivo característico y un fuerte simbolismo, Nyoman Sujana Kenyem es conocido por ser capaz de visualizar la esencia espiritual y la dinámica social de la sociedad balinesa en el lenguaje del arte moderno.

El propio Kenyem ha sido reconocido durante mucho tiempo como una de las voces más influyentes del arte balinés contemporáneo. Su nombre es ampliamente conocido tanto en Indonesia como en el escenario internacional a través de diversas exposiciones que resaltan el encuentro entre tradición y modernidad.

Zen1 Gallery, socio de esta colaboración, es una de las principales galerías de arte contemporáneo de Indonesia con sedes en Bali y Yakarta. Esta galería es conocida por su compromiso de promover a los artistas locales y mantener la sostenibilidad cultural a través de un enfoque innovador del arte.

Esta exposición en The Ritz-Carlton está diseñada para brindar una experiencia multisensorial a los huéspedes. La colección de pinturas de Kenyem se integra armoniosamente con la elegante atmósfera del salón, creando un espacio reflectante que combina estética visual y gusto culinario. Los visitantes pueden disfrutar de una tarde elegante con el té temático de la tarde de Kenyem, con un precio de IDR 800 mil++ para dos personas.

«Art and Dine es una celebración de la creatividad, la cultura y la conexión», afirmó Go Kondo, director general de The Ritz-Carlton, Bali, en su declaración, citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

«Al colaborar con Zen1 Gallery y Nyoman Sujana Kenyem, estamos orgullosos de poder resaltar la profundidad del talento artístico balinés y brindar a nuestros huéspedes una experiencia multisensorial que refleja el espíritu de esta isla», continuó.