Nyelonong no usa hijab en el evento de matrícula, se usa Fuji

Yakarta, Viva – Selebgram Fujianti Utami o llamado familiarmente Fuji De vuelta a los labios de los ciudadanos. Esta vez, no es una cuestión de carrera o historia de amor, pero su actitud se considera inapropiada cuando se asiste a un evento familiar.

El momento tuvo lugar en la recitación de siete meses del embarazo de la esposa de Frans Faisal, la hermana de Fuji. La atmósfera que originalmente se cambió solemnemente se llenó de las redes sociales después de que circuló un video del evento. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

En la grabación cargada por la cuenta de Tiktok @cihcihuyParece que las madres están cantando el versículo sagrado solemnemente. Sin embargo, la atención cambió cuando Fuji entró mientras sostenía a su sobrino, Gala Sky Andriansyah.

La apariencia de Fuji estaba inmediatamente en el centro de atención. A diferencia de otros invitados, se ve sin cubrir la cabeza. De hecho, Fuji también fue grabado caminando por las filas de las madres que estudiaban para acercarse a su madre, Dewi Zuhriati.

Las piezas de video provocaron un debate en el ciberespacio. Muchos consideraron la actitud de Fuji para faltarle el respeto al curso del evento sagrado.

«Lo siento UTI, esta vez estás realmente equivocado. El evento de recitación debería ser, primero cerrar su cabello. Si pasas el frente de tus padres, inclina un poco a pesar de que podría ser invitado», escribió el ciudadano, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Aun así, no unos pocos que brindan defensa. Según ellos, el público es demasiado difícil para juzgar cada paso de la cuñada, la difunta de la difunta Vanessa Angel.

«La clase de Fuji, respiró un poco, mal a los ojos de los internautas», dijo otra cuenta.

También hay fanáticos que eligen ser objetivo. A pesar de afirmar que idolatra a Fuji, todavía juzgan su actitud esta vez inapropiada.

«Para esto, realmente no estoy de acuerdo. Aunque los fanáticos de Fuji, pero qué hago, también tengo que saber la condición», comentó un fanático.

El debate sobre la actitud de Fuji en el evento de recitación fue aún más extendido. Para algunas personas, el momento es un recordatorio de que los compañeros de clase de Fuji deben tener más cuidado al ponerse en cada situación.