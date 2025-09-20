Nyangnyang Legend Persib Champion Union muere, este es un perfil corto

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung está afligido. Una de sus leyendas Nyangnyang Juhana, murió el jueves 18 de septiembre de 2025 a la edad de 57 años. El club confirmó directamente esta triste noticia a través del sitio web oficial de PERSIB.

Atacantes icónicos de ala

Nyangnyang es conocido como atacante de ala con la capacidad de un dribble típico que a menudo oponentes problemáticos. Comenzó a brillar juntos Persib Bandung Desde finales de la década de 1980 y ha sido una parte importante del equipo de Maung Bandung que ganó la competencia Unido 1989/1990.

Bajo el cuidado del entrenador Ade Dana, Nyangnyang actuó con una hilera de otros jugadores como Suuto Lamso, Aris Munandar, Anwar Sanusi, a Asep Sumantri. La combinación de la generación dorada logró traer a Persib de regreso al triunfo en el National Soccer Arena.

Condolencias

El dolor provino de varias partes, incluido el ex portero de Persib, Anwar Sanusi (fuera), que era colega del fallecido con el difunto.

«Innalillahi wa inna Ilaihi Rojiun. Todos nos sentimos perdidos por la muerte de Nyangnyang. Esperemos que Allah SWT reciba los actos de adoración», dijo Away, citado desde el sitio web oficial de Persib.

La gerencia de Persib también transmitió sus últimos respetos. El club confirmó que la contribución de Nyangnyang siempre será recordada como parte de la gran historia de Persib Bandung.

Enterrado en Garut

Según la información de Anwar Sanusi, el cuerpo de Nyangnyang será enterrado en su ciudad natal, Cikajang, Garut Regency, West Java. Las oraciones y el respeto fluyeron profusamente del Bobotoh que lo recordaba como una leyenda que había hecho el nombre de Persib.

La partida de Nyangnyang se suma a la lista de héroes cuyos servicios siempre serán recordados. No es solo un ex jugador, sino un símbolo del espíritu de lucha de Persib en la era dorada de la Unión.