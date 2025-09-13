NY Rangers podría llevar a Flyer a la primera selección general

El El Los guardabosques han estado buscando activamente aumentar su profundidad sin romper el banco. El club actualmente se enfrenta al límite con un poco $ 770K en el espacio disponible. Eso no deja mucho espacio para agregar jugadores de profundidad.

Es por eso que los clubes contendientes como los NY Rangers Resort to Professional Tryout Ofers (PTO) para traer jugadores que buscan ganar un contrato más de NHL. En particular, las camisas azules podrían apuntar a una ex selección de primera vez, defensor Erik Johnson.

Johnson fue la mejor elección en el draft de la NHL 2006. Pasó las primeras cuatro temporadas de su carrera con el St. Louis Blues antes de hacerse un nombre con el Avalancha de Colorado. El difícil D-Man fue un miembro clave del equipo ganador de la Copa Stanley 2022 de la avalancha.

Finalmente se mudó a los Buffalo Sabres, Filadelfia Flyers, y volvió a la avalancha como una ayuda defensiva de profundidad la temporada pasada.

Ese es el papel que Johnson podría desempeñar para los NY Rangers. Sus 1.023 juegos de experiencia en la NHL y el pedigrí de la Copa Stanley podrían resultar útil para un club de los Rangers que busca una profundidad asequible.

Johnson difícilmente llegaría a los seis primeros. Pero, de nuevo, las lesiones siempre juegan un papel importante durante toda la temporada. Entonces, hay muchas razones por las cuales los Rangers podrían tomar un volante en Johnson esta próxima temporada.

Johnson es una propuesta de bajo costo y alto recompensa para los Rangers de Nueva York

Erik Johnson no está cerca de un Blueliner de 20 minutos por noche en este momento de su carrera. Pero es un D-Man físico, defensivamente sólido que podría encajar muy bien como un séptimo o octavo defensa.

Suponiendo que firme para un acuerdo mínimo de la liga, los Rangers de Nueva York podrían llevarlo a la lista durante toda la temporada sin correr el riesgo de superar el techo de la tapa. Esa situación lo convierte en una alternativa interesante en el campo de entrenamiento este otoño.

Si no funciona, ambas partes pueden estrechar la mano y las formas parciales. Es difícil transmitir la oportunidad de agregar un blueliner sólido con poco o ningún riesgo. Si hace el equipo, los NY Rangers tendrán un veterano motivado que busca prolongar sus días de juego.

Es el tipo de contendientes del escenario de ganar-ganar constantemente.

Johnson sigue comprometido a jugar

Incluso a los 37 años, y más de 1,000 juegos en su haber, Erik Johnson no ha insinuado la posibilidad de retirarse. Dejó en claro que es Buscando continuar su carrera en la NHL Cuando regresó a Colorado la primavera pasada.

Sin embargo, Johnson y la avalancha no parecen estar de acuerdo en la posibilidad de un regreso. Esa perspectiva podría estimular a Johnson a buscar una última patada en la lata de la NHL con otra organización. Los Rangers de Nueva York podrían ser el equipo adecuado para darle a Johnson esa oportunidad muy deseada.

Johnson podría encajar bien en el sistema de Mike Sullivan, especialmente porque al entrenador de Blue Shirts le gusta desplegar veteranos de confianza en múltiples situaciones.

Entonces, el compromiso de Johnson de continuar su carrera como jugador podría encontrar una nueva chispa en Broadway. No hay razón para creer que un Johnson sano no pueda hacer lo que Blake Wheeler hizo por los NY Rangers durante este último lugar en la liga.

En última instancia, los Rangers de Nueva York no tienen nada que perder al darle a Johnson la oportunidad de salir en sus propios términos.