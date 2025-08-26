NXT CROWNS NXT WWE New Champions en el camino a No Mercy

Las cosas se están calentando en la marca NXT de la WWE como el seguimiento de Heatwave en los titulares del próximo episodio de su serie de televisión semanal. Los espectadores en el CW están en una delicia a medida que comienza el camino hacia ninguna misericordia.

Programa de eventos en vivo premium de NXT No tiene piedad el 27 de septiembre con Halloween Havoc que tendrá lugar el 25 de octubre. Ambos programas son los sábados como la edición del 16 de septiembre de NXT TV será un evento especial con boletos, uno denominado «Homecoming» a medida que el programa regresa a Full Sail.

Las consecuencias de NXT Heatwave: dos nuevos campeones coronados

Heatwave comenzó con una explosión cuando la multitud en Lowell, Ma vio a Lola Vice Crown misma Contender #1 al Campeonato Femenino de NXT. Ese título ha sido celebrado por Jacy Jayne desde el 27 de mayo cuando sorprendió al mundo y derrotó a Stephanie Vaquer.

Jayne tiene defensas de título exitosas contra Lainey Reid, Jordynne Grace y Masha Slamovich de TNA. Su victoria sobre Slamovich le permitió capturar el título de TNA Knockouts y convertirse en un doble campeón. Lamentablemente para Jayne, uno de los nuevos campeones coronados en Heatwave llegó a expensas de su título de nocauts.

Sorprendentemente, no es la primera vez que un título de TNA ha cambiado de manos en un evento de NXT. De vuelta en Battleground, Joe Hendry sufrió una gran pérdida para la promoción, ya que su título mundial estaba en manos de la superestrella de NXT, Trick Williams.

Ash de Elegance fue el que trajo el Knockouts título de la marca TNA. Heather y M por elegancia fueron fuerzas impulsoras, junto con el conserje personal, ya que la marca de elegancia ahora posee todos los nocauts de oro en TNA.

Antes de que Elegance ganara el triple partido de amenaza, Estado oscuro capturó el Campeonato de Equipo de etiqueta de NXT. El reinado de Hank y Tank fue atrevido cuando Dion Lennox y Osiris Griffin se acercaron al plato para terminar su carrera de 127 días como campeones.

Poniendo el escenario para NXT no Mercy

A pesar de que Blake Monroe derrotó a Jordynne Grace, tendrá que esperar un rato Para tener sus manos en el Campeonato Femenino de NXT. La victoria de Vice le garantiza una futura oportunidad de título, una que podría venir En Fort Lauderdale. NXT PLE tiende a tener lugar fuera de Florida, pero este será el segundo este año que queda en el estado.

Con Jayne vs. Vice casi confirmado que tiene lugar en la tarjeta, el evento principal del programa llegó a buen término al final de Heatwave. Je’von Evans casi sorprendió al mundo con una victoria molesta, pero al final fue Oba Femi quien siguió siendo campeón. Evans se ve obligado a ir a la parte posterior de la línea como Ricky Saints se enfrentó al Big-Man Después de su victoria.

Después de solo dos partidos en la compañía, Saints capturó el Campeonato Norte de América del NXT. Sostuvo ese cinturón durante solo 56 días antes de que Ethan Page lo quitara de sus manos. Con sus únicas dos pérdidas reales a manos del actual campeón de la NA, Saints sabe que tiene un caso para desafiar el título de Femi.

Hay cinco episodios de NXT TV antes de que no tenga lugar Mercy. Existe la posibilidad de que Jayne vs. Vice o Saints vs. Femi puedan tener lugar en el Episodio de regreso a casaPero en este punto se destacan como combates claros para aparecer en la tercera edición de NXT: No Mercy.