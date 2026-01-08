Nvidia comienza la producción completa de su plataforma de IA con seis nuevos chips TSMC







Nvidia La nueva plataforma informática de IA da un salto con nuevos chips fabricados por TSMC a medida que la empresa avanza hacia la producción total de su última tecnología. El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, presentó el lunes la plataforma de supercomputadora, que cuenta con seis chips simultáneos fabricados por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). El lanzamiento marca una desviación estratégica del ciclo de desarrollo anterior de la compañía de lanzar sólo “uno o dos chips” a la vez.

Mientras tanto, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la organización profesional técnica más grande del mundo con más de 500.000 empleados en todo el mundo, dedicada al avance de la tecnología para la humanidad, eligió Huang como destinatario de la Medalla de Honor IEEE 2026, el galardón más alto de la organización y el premio de 2 millones de dólares que lo acompaña, por toda una vida de liderazgo visionario y trabajo pionero en computación acelerada.

