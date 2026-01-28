Nusron Wahid dice que las empresas cuyas licencias han sido revocadas tras el desastre de Sumatra podrían aumentar

Jacarta – afirmó el Ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid gobierno abre la oportunidad de agregar a la lista compañía cuya licencia será revocada.

El gobierno lo ha revocado. permiso 28 empresas mineras y forestales debido a desastres hidrometeorológicos en Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh hace algún tiempo.

«No es imposible (aumentará)», dijo Nusron a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 28 de enero de 2026.

Explicó que su partido está investigando actualmente a otras empresas sospechosas de ser la causa del desastre de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que azotó Sumatra a finales de noviembre de 2025.

«Todavía estamos detectando si alguien ha violado o no las normas de ordenación del territorio», afirmó.

Además, Nusron reveló que actualmente estaba llevando a cabo una auditoría de planificación espacial. También aseguró que el gobierno volvería a revelar a las empresas que violaron las reglas y que tendrían que pagar las consecuencias.

«Por eso necesitamos tiempo para hacer esto, pero en poco tiempo definitivamente se sabrá y lo anunciaremos», explicó.

Anteriormente se informó que el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que el gobierno, a través del Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (PKH), había revocado los permisos de 28 empresas.

A decenas de empresas se les revocaron los permisos porque se demostró que así lo habían hecho violación detrás de las inundaciones repentinas que se produjeron en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental a finales de noviembre de 2025.

Prasetyo explicó que los permisos de decenas de empresas fueron revocados por el presidente indonesio, Prabowo Subianto, tras recibir un informe directo del Grupo de Trabajo del PKH.

«El Grupo de Trabajo informa al Presidente los resultados de las investigaciones de las empresas que supuestamente han cometido violaciones», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el martes 20 de enero de 2026.

«Con base en este informe, el Presidente tomó la decisión de revocar los permisos de 28 empresas que se comprobó que habían cometido violaciones», continuó.

Prasetyo explicó que las 28 empresas estaban compuestas por 22 empresas que intentaban utilizar bosques o PBPH Bosques Naturales y Plantaciones Forestales con una superficie de 1.010.592 hectáreas, así como 6 empresas de los sectores de minería, plantaciones y licencias que intentaban utilizar productos forestales de madera o PBPHHK.

En esa ocasión, Prasetyo enfatizó que el gobierno continúa comprometido a controlar las empresas basadas en recursos naturales.