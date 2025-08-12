Nusron amenazó a millones de hectáreas de la tierra ‘desempleada’ de HGB-HGU, esta es la existencia

Yakarta, Viva – Ministro de planificación agraria y espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron wahid enfatizó que su partido frenaría la tierra con el estado del derecho a usar (HGU) y el derecho al uso de edificios (HGB), que están descuidados de alias desempleados y no se utilizan de manera óptima para el bienestar de la comunidad.

Explicó que, con referencia al párrafo del Artículo 33 (3) de la Constitución de 1945, su partido había registrado que la tierra HGU y HGB que fue disciplinada más tarde cubriría millones de hectáreas improductivas de tierra.

De hecho, Nusron dijo que las tierras en realidad podrían manejarse de manera óptima, y usarse para el bienestar de la gente.



Ministro de ATR/BPN, Nusron Wahid Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«Hay millones de hectáreas de tierra con el estado de HGU y HGB cuyas condiciones son desplazadas, improductivas y no proporcionan beneficios óptimos para la comunidad», dijo Nusron en una conferencia de prensa en su oficina, el martes 12 de agosto de 2025.



Ministro de ATR/Jefe de BPN, Nusron Wahid

Al llevar a cabo una reforma agraria, Nusron enfatizó que el estado HGB-HGU improductivo o desempleado se optimizará en términos de su uso.

Por ejemplo, para la agricultura de las personas, apoyando la seguridad alimentaria, viviendas baratas, a la provisión de tierras para intereses públicos como para las escuelas de personas a Puskesmas.

«Esto es lo que creo que podemos usar para programas estratégicos gubernamentales, que tienen un impacto en el bienestar de las personas», dijo Nusron.



Ministro de Planificación Agraria y Espacial (ATR)/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (BPN) Nusron Wahid en la reunión de desarrolladores con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento, el Ministro de Asuntos Interiores y el Ministro de Planificación Agraria y Espacial (ATR) celebrada en BTN

También dio una excepción a la tierra con un Certificado de Propiedad (SHM) y un Certificado de Derechos de Uso (SHP), que luego no estaría sujeto ni se dirigiría al Ministerio de ATR/BPN a través del control.

Añadió Nusron, el paso de control tampoco se tomará para tierras propiedad de una comunidad, como los campos de arroz de las personas, los patios de las personas o la tierra de herencia.

«Entonces, (controlar) es únicamente dirigido a la tierra con el estado de HGU y HGB, que es en extensión de millones de hectáreas pero no utilizadas e improductivas», dijo.