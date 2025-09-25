Nursyah Ngam Sindir Arie Kriting e Indah Permatasari, dijeron la brujería a la casa todavía en cuotas

Yakarta, Viva – Drama familiar INDAH PERMATASARI De vuelta en el foco público. NursyahLa madre de la actriz, nuevamente ventiló sus emociones a través de cargas en Tiktok, que se discutió inmediatamente. Esta vez, su sátira fue dirigida a su hijo -in -Law, Komika Arie KritingEspecialmente sobre la propiedad de propiedad.

«Idih, ¿quiero estar celoso de él? ¿Quieres estar celoso de él? Car, coche usado. La casa todavía está en cuotas. ¡Especialmente el SAN y Tet Tetr. Si y Hir. Du Du Du! ¿Quieres estar celoso? ¿Quieres estar celoso? ¡No nivelte!» Nursyah dijo en un tono alto en el video replanteado en Instagram @lambe_turahcitado el viernes 26 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

De hecho, el público a menudo halagador de Arie Kriting porque se considera exitoso en proporcionar residencias cómodas e instalaciones adecuadas para Indah Permatasari. Ambos también han sido bendecidos con un hijo. Pero la presencia de nietos aparentemente no ha podido retirar la relación caliente entre Nursyah y el hijo.



Indah Permatasari y Arie Kriting

Sin detenerse allí, Nursyah también mencionó nuevamente a Indah Permatasari directamente. Afirmó que desde 2018 había tratado de dar consejos, pero nunca había sido escuchado.

«Hola Indah Permatasari de 2018, 2019, 2020, dije primero. Hablé sobre la casa de 2018 desde el tiroteo de Banyuwangi. Ya no podía llevarte, pero lo recibí», dijo.

«¡Durante días, durante semanas, durante meses, se puede aconsejar nuevamente! Hasta que le ruego debajo de su cama. Salta sobre la cama, hasta que se conquistas.

No solo destacó la hermosa actitud, Nursyah también mencionó el estilo de vida de su hija que se decía que alquilaba una casa de Rp40-50 millones al año, pero rara vez habitó.

«¡Deambuló lo mismo que Krititing, Brekele. Nunca me gogo porque ya no puede ser atendido por mí! ¡Has alquilado un apartamento nuevamente, no me dices que está bien», dijo nuevamente.