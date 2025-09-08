«Nuremberg» debuta en TIFF, Oscar Buzz para Russell Crowe y Leo Woodall

Drama del tribunal de James Vanderbilt «Nuremberg«Puede estar arraigado en la historia, pero también es posiblemente una de las películas más oportunas y dignas de los premios de la temporada. Centrado en el primer tribunal internacional que puso a los líderes nazis en juicio, la película es un thriller psicológico fascinante que podría ser un jugador formidable en múltiples categorías de Oscar.

Lo que hace que «Nuremberg» sea particularmente convincente en el panorama político actual es cómo interroga los mismos fundamentos de la justicia misma. En un momento en que las instituciones democráticas enfrentan desafíos sin precedentes a nivel mundial, la película de Vanderbilt relata eventos históricos y obliga a las audiencias a enfrentar preguntas incómodas sobre cómo las sociedades consideran el mal y si la justicia puede ser realmente imparcial cuando se enfrenta a lo impensable.

En el corazón de «Nuremberg» está Russell CroweEl imponente giro como Hermann Göring, el segundo al mando de Hitler. El ganador del Oscar no ha entregado este dominio desde «Cinderella Man» de Ron Howard (2005). Aquí, Crowe captura la paradoja del carisma y la monstruosidad de Göring, retratando a un hombre capaz de seducir la habitación incluso cuando sus crímenes rechazan el mundo. El diálogo alemán de Crowe, que aprendió específicamente para el papel, agrega una capa de autenticidad, con sus intercambios de gato y ratón con el psiquiatra del ejército de Rami Malek, Douglas Kelley, crepitando con intensidad. Es el tipo de rendimiento transformador y totalmente habitada que podría catapultarlo nuevamente en el meollo de una carrera de Mejor Actor muy competitiva.

El genio de la representación de Crowe radica en cómo no toma atajos al retratar por completo a Göring. Un personaje arriesgado y moralmente complejo como este tiene un propósito crucial: nos recuerda que el mal a menudo usa una cara humana, habla elocuentemente e incluso puede ser encantador. Ese también es un crédito para el complejo guión de Vanderbilt, que se basa en «el nazi y el psiquiatra» de Jack El-Hai.

Pero Crowe no es el único destacado. Estrella en ascenso Leo WoodallMejor conocido por «The White Lotus», y que actualmente protagoniza otra película de TIFF «Tuner», se consolida a sí mismo como una fuerza con su giro emocional como traductor atrapado en la red del tribunal. Aunque ingresó al proyecto sin hablar alemán, Woodall se comprometió a dominar el idioma para el rol, ofreciendo un rendimiento lleno de resonancia y moderación. Una escena que tiene al final de la película reduce el público hasta las lágrimas, marcándolo como un caballo oscuro digno de una seria atención del actor de apoyo.

Más allá de los exhibiciones de actuación, «Nuremberg» tiene los bienes para competir en varias categorías de artesanía. El diseño de producción nítido recrea meticulosamente las células claustrofóbicas y la sala del tribunal, mientras que el trabajo de cámara de Dariusz Wolski transporta al público en el tiempo.

El guión adaptado es otra oportunidad con Vanderbilt, mejor conocido por escribir «zodiaco» y «verdad», encontrar un punto de entrada único en un capítulo de la historia bien documentado al enfocarse en los duelos psicológicos entre Kelley y Göring.

Con los votantes de la academia tradicionalmente han mostrado el apetito en los últimos años por las obras históricas que se duplican como cuentos de advertencia, como «Oppenheimer» y «The Trial of the Chicago 7», «Nuremberg» también podría surgir como un candidato durmiente para la mejor imagen. Pero eso requerirá un fuerte impulso de los clásicos de Sony Pictures, no es ajeno a las carreras de premios.

El momento de la película es particularmente presciente. A medida que las democracias enfrentan amenazas internas y el derecho internacional lucha por lidiar con nuevas formas de guerra y manipulación autoritaria, «nuremberg» podría ser lo que el Oscar necesito en este momento.

Es una película sobre el pasado que también tiene la urgencia feroz de ahora.