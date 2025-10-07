Nunung afirmó obtener una casa gratis gracias a Deddy Corbuzier

VIVA – comediante Monótono No hace mucho, obtener una fortuna en forma de una casa en la que puede vivir con su esposo de forma gratuita. Pero detrás del valioso regalo, Nunung reveló que había interferencia Deddy Corbuzier que se considera muy meritorio.

Nunung reveló que se obtuvo la Casa de la Compañía de Desarrollo de Propiedades después de convertirse en estrella invitada en el podcast de Deddy Corbuzier.

«Alhamdulillah, obtuve mi casa después de Podhub», dijo Nunung, citando el video de YouTube de Deddy Corbuzier, martes 7 de octubre de 2025.

Reconocido por Nunung, el destino inicial para venir al podcast de YouTube Deddy Corbuzier estaba buscando oportunidades de respaldo. Cómo no, se sabe que el podcast es muy popular en YouTube y logró traer muchos anuncios rentables. Por lo tanto, Nunung espera ser rociado en la fortuna al convertirse en una estrella invitada.

Inesperadamente, pronto una compañía de desarrollo de propiedades inmediatamente lo convirtió en un embajador de la marca. Nunung también consiguió una casa que podría estar ocupada con su esposo.

La casa obtenida por Nunung incluso se completa con el contenido de los muebles que se pueden usar directamente.

«Entonces, la casa no se dio gratis. Me convertí en un embajador de la marca de vivienda, luego me dieron una casa más los muebles», dijo Nunung.

Debido a que los muebles están completos, Nunung y el esposo solo necesitan traer ropa y necesidades personales para ocuparlo. La casa que se encuentra en el área de Tangerang, Banten, también se considera muy estratégica. La ubicación está a solo 30 minutos en coche de Yakarta y no lejos del aeropuerto Soekarno-Hatta.

El plan, Nunung y su esposo se mudarán a la casa a mediados de octubre de 2025. En la actualidad, la casa todavía está en el proceso de instalación de agua y no se puede habitar directamente.

Anteriormente, Nunung era conocido por vivir en una pequeña pensión con su esposo. También todavía está luchando por ganar dinero para devolver su drenaje de cáncer.

Para Nunung, la casa que obtuvo fue la respuesta del Todopoderoso para las oraciones que buscó.

«Le dije a Dios, no hagas esto solo un sueño. Aparentemente, dada una casa real con Dios», dijo.