Nunca vacío de visitantes, este agente bilink es un pilar de los socios cooperativos y la comunidad

VIVA – Agenbrilink Continúe siendo el pilar de la comunidad para acceder a los servicios financieros a nivel local. Uno de ellos es LQQ Agentbrilink en la aldea de Purwodadi, distrito de Arga Makmur, North Bengkulu, que se ha convertido en el centro de transacciones financieras y socios de las cooperativas circundantes.

Aunque solo dos años operaron oficialmente, desde el 16 de agosto de 2023, el agente LQQ de Ujang Mahmudi mostró un rápido desarrollo. A partir de servir a la comunidad con medios improvisados ​​en una caja de contenedores, Ujang ahora puede construir una tienda que sea más cómoda y segura para los clientes.

«La razón para abrir un negocio para convertirse en un agente bilink es porque quieren que sea más fácil para las personas aquí que son comerciantes promedio del mercado. Necesitan transacciones rápidas, fáciles y seguras. Además, para mí cuando abro Agentbilinks, por supuesto, hay otras fuentes de ingresos adicionales», explicó Ujang.

Los servicios de transacción proporcionados también son variados, que van desde depósitos, retiros de efectivo, pagos de facturas de rutina, hasta el desembolso de fondos con valor de transacción que puede llegar a cientos de millones de rupias por día. No es sorprendente que muchas personas vengan a su lugar para realizar transacciones, una serie de cooperativas también usan este servicio para hacer depósitos y el pago de facturas mensuales de rutina. Incluso ayudaron a dirigir a sus miembros a desembolsar y retirar fondos a través de AgentBilink de Ujang.

Como resultado, las multitudes de actividades de la comunidad y las cooperativas también hicieron que los agentes de LQQ casi nunca se callaran todos los días. Sin embargo, para Ujang, la condición no es una carga, se convierte en una oportunidad para proporcionar beneficios más amplios para el entorno circundante. En lugar de sentirse abrumado, también eligió empoderar a cuatro jóvenes locales para trabajar como cajeros alternativamente, donde dos personas sirvieron a los clientes en el turno de la mañana hasta el mediodía, mientras que los otros dos estaban de servicio en la tarde hasta la noche.

Según él, este patrón de trabajo no solo garantiza que los servicios estén disponibles durante todo el día, sino también una forma simple de abrir trabajos para los jóvenes que lo rodean.

«Algunos de ellos son estudiantes que usan tiempo libre entre la universidad para trabajar como cajero. Esta es nuestra forma de poder ayudar a los residentes locales y crear empleos», dijo Ujang.

Por separado, secretario corporativo Bri Dhanny enfatizó que AgentsBrilinks están presentes para facilitar a la comunidad acceder a los servicios financieros, porque una de las principales potencias de BRI es llegar a las capas de la comunidad en general a áreas remotas del país.

«A través de esta iniciativa, Bri continúa fortaleciendo su compromiso de traer servicios financieros que sean inclusivos y equitativos, en línea con los esfuerzos para fomentar la alfabetización y inclusión financiera Nacional ”, vició a Danny.

Observado, hasta agosto de 2025, más de 1 millón de agentes se extendieron en 66,691 aldeas, o equivalente al 80.96% de las aldeas totales en Indonesia. El volumen de transacciones públicas a través de AgentBilinks ha alcanzado Rp1,145.22 billones.