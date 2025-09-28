Nunca usé durante el matrimonio con Ahmad Assegaf, Tasya Farasya Bakar todas sus colecciones de camisón

Yakarta, Viva – Tasya farasya Elija una forma inusual de cerrar la historia del hogar con Ahmad assegaf. El vlogger de celebridades y belleza estaba decidido a quemar a todos sus viejos camisetas, el símbolo que realmente quería pasar del pasado.

Leer también: Más popular: Bedu reveló la causa del divorcio de la esposa, Tasya Farasya hizo una sorprendente confesión



El matrimonio de Tasya y Ahmad, que comenzó el 18 de febrero de 2018, se encallará después de 7 años juntos. Su divorcio también fue coloreado por problemas graves, que van desde presuntos malversación de fondos de la compañía hasta la noticia de la casa de la madre, Ala Alatas, también fue hipotecado. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Se sabe que Ahmad es confiado por Tasya para ser la Madre de Pearl (MOP) Director Financiero (MOP) desde 2021. Sin embargo, esta confianza en realidad condujo a un supuesto fraude financiero de un valor fantástico de hasta Rp23 mil millones.

Leer también: Los internautas de amor, Tasya Farasya hicieron una sorprendente confesión sobre el divorcio



Aunque decepcionada, Tasya eligió hacer las paces a su manera. A través de Instagram, mostró el momento de comprar New Nightgowns para poder crear una memoria fresca.

«Quiero cambiar todos mis camisones, para que la memoria del sueño sea diferente, porque estoy loco así», escribió Tasya, citado el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Oración o sátira? Estos son 5 mensajes ocultos Tasya Farasya para su esposo en medio del proceso de divorcio



También insistió en que no le daría su viejo pijama a nadie.

«No contribuiré con ropa vieja, no le daré a nadie.

La acción simbólica inmediatamente cosechó la reacción de los ciudadanos. Muchos apoyan los pasos de Tasya, algunos incluso sugieren que todo cambia la cama o renovan el dormitorio para que esté completamente libre de recuerdos antiguos.

Mientras tanto, anteriormente, el abogado de Tasya, Sangun Ragahdo, enfatizó que este divorcio no era solo una cuestión de pérdida material.

«Lo que es el foco es que la acusación de malversación de fondos en la compañía por el nominal es bastante grande, bastante fantástico», explicó Sangun en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

«La amplitud en la gestión de las finanzas de la compañía ha sido dada por nuestros clientes desde 2021. Luego, en 2023, hizo CFO. Sin embargo, resulta que el supuesto problema de malversación de malversación ha ocurrido a partir de 2021, ya que esa confianza ha sido dada por la Sra. Tasya», agregó.

Según Sangun, el Tasya más herido no era la cantidad de dinero, sino una sensación de traición.

«Desea miles de millones de valor, decenas de miles de millones, decenas de millones de rupias o un millón de rupias, esta es una sensación de decepción que ha sentido nuestros clientes», dijo.