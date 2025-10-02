¡Nunca traicione a la nación y al pueblo de Indonesia!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto cubierto Signo honorario Estrellas Yudha Dharma Pratama y Samkaryanugraha a soldados y unidades TNI Logro.

La concesión de honor se celebró en la Marina del Paso Sailing en 2025 en Kri Dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Jakarta Bay, jueves 2 de octubre de 2025.

«A las unidades TNI que le han otorgado bien a Dharma la devoción. Creo que eso es lo que quiero transmitir a los comandantes de la unidad que recibieron el premio. Samkaryanugraha es un premio del jefe de estado del comandante supremo, para que este sea un honor que debe ser protegido por la unidad de los hermanos», dijo Prabowo en sus comentarios.

«También hubo tres comandantes que también proporcioné como signo de honor y reconocimiento del rendimiento y contribución dedicación Hermanos y hermanas «, continuó.

Prabowo luego aconsejó a todos los soldados y unidades TNI que continúen manteniendo el honor de la nación y la gente. Pidió que los soldados de TNI no traicionen Pueblo indonesio.

«Cuida el honor de la nación y el estado, priorizando siempre la devoción a la nación y al pueblo, nunca traicionan a la nación, al estado y al pueblo de Indonesia», dijo.

La siguiente es una lista del destinatario de los signos honorarios de la estrella Yudha Dharma Pratama:



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, fijó una señal de honor a los soldados y las unidades TNI que sobresalen. Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

1. Maj. Gen. Bangun Nawoko (Pangdivif 3/Kostrad)

2. Fauzi Traducido, SE, Mm, M., M., M., M., i)

3. Marsda Tni Benny Arfan, M.MP., Mmds., Mss., (Wadan Kodiklat Air Force)

La siguiente es una lista de unidades de recibir samkaryanugraha

1. Unidad 71/Sandhiyuda Kopassus recibido por el coronel Inf Ginda Muhammad Ginanjar Posición como Comandante de la Unidad 71 Kopassus

2. Yonif 330/Tri Dharma Divif 1 Kostrad recibido por el teniente Coronel Inf Ribut Yodo Apriando, SM, La posición como Danyonif 330/TD/17/1 Kostrad

3. Kodim 1504/Ambon Kodam XV/Pattimura recibido por el teniente coronel Inf Hari Sandra, la posición como Dandim 1504 Ambon Kodam XV/PTM

4. Yonif 328/Dirgahayu Brigif 17/Kujang 1 Kostrad recibido por el teniente Coronel Inf Ade Kurniawan Dwi SapuTro, posición como Danyonif 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad

5. Kri Karel Sáter Tubun (KST-356) Koarmada II recibido por el teniente coronel (P) Irwin Kurniady, M.Tr.Opsla., Posición como comandante de Kri KST-356

6. Kri Radjiman Wedyodiningrat (RJW-992) Koarmada recibí por el coronel marino (P) Ridwansyah, SE, M.Tr.Opsla., DWC, CRMP., CTMP., M.Sos., Posición como comandante de Kri RJW-992

7. Lanal Tanjung Balai Karimun Kodarial IV/Batam recibido por el teniente coronel (P) Samuel Chrestian Noya, M.Tr.Opsla., Posición como comandante de Lanal Tanjung Balai Karimun

8. Destacamento Jalamangkara (Denjaka Marine) Armada de la Armada recibida por el coronel Mar Rino Riyanto, Posición y Marine Denjaka

9. Mantenimiento Depo 70 recibido por el coronel Tek Eri Wardhana, el puesto como comandante del mantenimiento de depo 70

10. Skadik 102 Lanud Adisucipto recibido por el teniente coronel Pnb Ari Nugroho Widodo, posición como Danskadik 102 Lanud Adisucipto

11. Lanud Raden Sadjad (RSA) Ranai Natuna recibido por el coronel Pnb Onesmus Gede Rai Aryadi, SE, M.Han. Posición como Danlanud Raden Sadjad

12. Escuadrón aéreo 6 Lanud Atang Sendjaja (ATS) recibido por el teniente coronel Pnb Rizky Wijayanto, SE, posición como Danskadron Air 6 Lanud Atang Sendjaja (ATS).