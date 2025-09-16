Nunca te rindas, Andre Taulany nuevamente presentó una cuarta demanda por divorcio

Yakarta, Viva – Las noticias impactantes provienen de comediantes y presentadores Andre Taulanán. Después de que tres fallaron, rediseñó una solicitud de divorcio para su esposa, Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany. La diferencia es que esta vez Andre eligió registrar el caso con el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

El portavoz de South Yakarta PA, Abid, confirmó la existencia del caso. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Si quieres decir que (Andre Taulany), hay. Eh, divorcio de divorcio, sí. En el tribunal, derecho, el tribunal religioso tiene divorcio de divorcio, divorcio. Divorcio divorciado significa presentado por tu esposo.

24 de septiembre

Abid reveló que el caso había sido registrado oficialmente desde el 12 de septiembre de 2025 a través de un sistema en línea por el abogado de Andre.

«Estaba en la lista del 12 de septiembre en nombre de AT. Luego su esposa RT (Rien Wartia Trigina). Eso fue incluido el 12 de septiembre», dijo.

Según el cronograma, la primera sesión de divorcio Andre y Erin se celebrarán el martes 24 de septiembre de 2025. Abid también explicó lo que a menudo se convirtió en una pregunta pública, a saber, la diferencia entre el divorcio del divorcio del divorcio.

«Sí. Entonces. Si el marido presenta el divorcio del divorcio. Sí. Bueno, más tarde la decisión, la decisión del permiso. Permiso para llevar a cabo una promesa de divorcio. La promesa de divorcio está rota, se le llamará al esposo a derribar el divorcio», explicó.

«Si el divorcio es demandado, es presentado por la esposa. Cuando fue golpeado en el palu, en ese momento fue declarado divorciado», agregó.

No es la primera demanda

El paso de Andre esta vez marcó su cuarto esfuerzo para terminar con el hogar con Erin. Anteriormente, se realizaron tres juicios de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa.

En abril de 2024, Andre primero registró una demanda. Pero en ese momento, Pa Tigaraksa abortó el caso porque se consideraba no cumplir con el elemento del divorcio.

No satisfecho, Andre apeló ante el Tribunal Superior Religioso de Tigaraksa en septiembre de 2024

Andre luego lo intentó nuevamente en abril de 2025 con una tercera solicitud, pero los resultados aún fueron rechazados. El problema del domicilio se promociona como una de las razones del rechazo del juez.

Ahora, al elegir PA South Yakarta como un nuevo camino, el público espera si Andre Taulany finalmente pudo terminar su matrimonio con Erin Taulany después de que se encalló repetidamente en la corte.