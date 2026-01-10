Nunca se vieron desde pequeña, así se enteró Ressa Rizky de su madre biológica

Jacarta – Una confesión sorprendente vino de un joven llamado Al. Ressa Rizky Rossano es quien recientemente llamó la atención del público. En medio de la atención sobre la vida de figuras públicas indonesias, Ressa declaró abiertamente que era la hija biológica del cantante. Denada Tambunan.

En contraste con la imagen glamorosa del mundo del entretenimiento que se atribuye a Denada, Ressa en realidad admite vivir una vida que está lejos de ser próspera. Creció con limitaciones y dijo que nunca había sentido la presencia directa de su madre biológica desde pequeño. ¡Vamos, desplázate más!

De hecho, en momentos importantes como las fiestas religiosas, Ressa admitió que nunca había conocido a Denada.

«Nunca la conocí ni siquiera en Eid al-Fitr, pero sé que es mi madre biológica porque lo descubrí por mí mismo», dijo Ressa, citando una transmisión en YouTube, el sábado 10 de enero de 2026.

Ressa dijo que no recibió información sobre la identidad de su madre desde el principio. Durante años vivió sin saber exactamente quiénes eran sus padres biológicos.

Este proceso de búsqueda sólo se concretó cuando era un adolescente. La historia de su infancia también estuvo marcada por condiciones económicas difíciles, donde las necesidades básicas diarias a menudo se convertían en un desafío.

El abogado de Ressa, Moh Firdaus Yuliantono, reveló que su cliente sólo supo la verdad sobre su situación familiar cuando estaba en la escuela secundaria (SMA).

Durante este tiempo, Ressa creció en Banyuwangi y fue considerada la hermana menor de Denada o sobrina de la fallecida Emilia Contessa.

«Al principio escuchó rumores, luego alguien en quien realmente confiaba le dijo la verdad de que él no era el hijo de la tía de Denada, sino el hijo biológico de Denada», explicó Firdaus.

Además, Firdaus explicó que Ressa Rizky fue traída de Yakarta a Banyuwangi hace unos 24 años.

La custodia supuestamente se llevó a cabo porque Denada no quería que se supiera al público que tenía un hijo en ese momento.

«Se lo entregó a su familia, pero como tal vez su familia estaba ocupada, su hermana Emilia Contessa se hizo cargo de él», añadió Firdaus.

En su confesión, Ressa también dijo que nunca había recibido apoyo de Denada desde pequeña hasta ahora. Afirma que todas las necesidades de su vida se satisfacen de forma independiente, con la ayuda del entorno que lo rodea.