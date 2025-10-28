Nunca pongas en peligro tu vida cruzando vías de tren







Si bien los Ferrocarriles advierten con razón y periódicamente a los viajeros contra el cruce de vías, es hora de que estos últimos miren hacia adentro. Este comportamiento peligroso se ha convertido en la opción predeterminada para innumerables viajeros en Estación de tren de Kopar. Recientemente se construyó un nuevo puente peatonal (FOB) en el extremo Diva de la estación y se están realizando trabajos de ampliación del andén para dar cabida a trenes de 15 vagones.

La nueva escalera del FOB actualmente limita la longitud total necesaria para trenes de 15 vagones. Debido a esto, los pasajeros que se apean en el extremo de Diva, especialmente aquellos que se dirigen hacia los lados este y oeste, enfrentan serios inconvenientes.

Hasta que no finalicen las obras no podrán utilizar esta escalera. Como resultado, muchos viajeros tienen que cruzar las vías del tren o caminar hasta el extremo de Dombivli para acceder al otro puente peatonal.

Los viajeros, incluso si tienen poco tiempo, harán bien en caminar hasta el Dombivli finalizar y acceder al otro FOB. Esto, porque uno nunca debe arriesgarse a cruzar vías, por muy fácil que parezca esa opción. Existe la posibilidad de caer sobre las vías por las prisas por llegar al otro lado. Que caer y levantarse puede tardar uno o dos minutos. Eso en sí mismo puede crear una situación estresante y de pánico. Uno sabe que una mentalidad de pánico es comprometida. Existe una posibilidad remota de que uno se caiga y se lastime gravemente, por lo que puede que no sea posible levantarse y cruzar corriendo.

Las autoridades debían pensar en esto al inicio del trabajo. Cíñete al cronograma de 15 días. Coloque carteles en el lugar que indiquen a las personas que utilicen el otro puente y no crucen las vías, disculpándose por las molestias. Coloque la seguridad de las personas en el centro de cualquier proyecto.





