Después de Pamela Anderson hace unos días, Joel Edgerton fue celebrado en el Deauville American Film Festival, donde recibió el Premio del Talento del Festival el jueves por la noche.

Edgerton, quien también estuvo en Deauville con el director Chris Bentley para presentar el estreno francés de «Train Dreams», su drama de Netflix en el que protagoniza junto a Felicity Jones, recibió el premio de las manos de Golshifteh Farahani, el actor francés-iraní que está presidiendo la edición 51 de la festival. La pareja protagonizó juntas en la épica del Antiguo Testamento de Ridley Scott «Exodus: dioses y reyes».

En su discurso, Edgerton aludió a su educación en los suburbios rurales de Sydney y cómo su pasión temprana por el cine lo ayudó a convertirse en un artista y romperse en una industria en la que no nació.

Dijo que «creció un largo camino desde aquí … al otro lado del mundo» y «rara vez había viajado hasta mi adolescencia. Pero las películas de todo el mundo viajaron hacia mí».

«Cuando era muy joven, las películas eran una oportunidad para escapar, a otros mundos, a otras vidas. Para ser transportado lejos de mi vida real», dijo. «A medida que crecía, me interesé más en las formas en que el cine también podría reflejar la vida real y sus experiencias. Sospecho que lo mejor de las películas que capturaron mi imaginación cuando era niño: transportado pero también reflejado».

El actor australiano dijo humildemente que «nunca pensé en mí mismo como talentoso» y que «siempre me había visto como uno de los afortunados».

Continuó: «La suerte de amar profundamente ir a trabajar como actor, escritor y ocasionalmente como director. Y comparto este honor con la gente extraordinaria con la que he tenido la suerte de trabajar, he sido desafiado y aprendido».

Aunque no se puso político, Edgerton dijo que los festivales eran más importantes que nunca porque «celebran una conexión de las culturas» y porque la película «conecta a las personas en las culturas, en los océanos y los idiomas».

Temprano en el día, Edgerton inauguró la dedicada cabaña de playa que le ofreció el Festival Deauville en el Promenade des Plustches, según la tradición.

El festival se envolverá este fin de semana con las proyecciones de «Nouvelle Vague» de Richard Linklater y «Vie Privée» de Rebecca Zlotowski protagonizada por Jodie Foster.