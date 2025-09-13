Nunca intentes abordar o bajar de un vehículo en movimiento







Un actor ha compartido en Instagram que fue hospitalizada después de un incidente en un estación de ferrocarril en la ciudad. Ella declaró en la plataforma de redes sociales que se encontró con el accidente después de saltar de un tren en movimiento.

Según su relato, el actor, que llevaba una sari, se dirigía a Churchgate para una sesión. Mientras abordaba el tren, se aceleró y notó que sus amigos no podían atraparlo. Por miedo, saltó, cayendo sobre su espalda y golpeando su cabeza.

El actor escribió que está cubierta de moretones y su espalda está herida. Su cabeza está hinchada. Se aconsejó que se sometiera a pruebas de resonancia magnética y se mantuvo bajo observación durante un día para garantizar que la lesión en la cabeza no fuera grave.

Si bien esta es la cuenta de un artista, debería servir como una gran advertencia para todos nosotros abordando y bajando los trenes que corren, de hecho, cualquier vehículo. Incluso si alguien no puede abordar un tren o está ‘dejado atrás’ a medida que comienza a moverse, simplemente bájese en la siguiente estación en lugar de ponerse en peligro de esta manera. Si bien los trenes pueden parecer moviéndose lentamente justo cuando comienzan, muy a menudo, esto es una ilusión, ya que se aceleran muy rápidamente, y es difícil mantener el equilibrio de uno una vez que está en movimiento.

Esto también es cierto cuando se cae. A menudo presenciamos que los viajeros saltan por delante del tren a medida que se detiene. Corren junto al tren hasta que puedan recuperar su equilibrio. Incluso Brihanmumbai Electric Supply and Transport BusesAunque afortunadamente vemos que mucho menos de esto ahora tenemos advertencias que dicen a los viajeros que no se aborden o se caigan mientras el autobús está en movimiento, ya que puede costarles su vida.

Siempre es aconsejable perderse esa parada, perder un autobús o un tren, no piense que puede ‘atraparlo’. Habrá otros autobuses o trenes. Habrá

No hay otra vida.





Fuente