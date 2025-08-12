‘Nunca he violado ninguna regla’

Cineasta Park Chan-Wook ha respondido a su expulsión del Gremio de Escritores de América, negando que violó las reglas de la Unión que prohibió la escritura durante la huelga de escritores 2023.

El WGA reveló Viernes ese parque y Don McKellar había sido expulsado por trabajar en «The Sympatyer», una serie de HBO basada en la novela de 2015 de Viet Thanh Nguyen.

Park’s Company, Moho Film, emitido Una declaración al periódico de negocios de Maeil en Corea del Sur el martes, afirmando que los guiones para el programa se habían completado y el espectáculo había sido filmado cuando comenzó la huelga el 2 de mayo de 2023.

«En el momento de la huelga, ‘el simpatizante’ estaba en postproducción», dijo la compañía. «La edición no constituye la escritura, por lo que se permitió según las regulaciones de la WGA».

Variedad reportado Lunes que la disputa se centró en interpretaciones contradictorias del contrato de la WGA en lo que respecta a la postproducción. El WGA mantenimiento que incluso cosas como reducir una escena para el tiempo constituyen «servicios de escritura» que están prohibidos durante una huelga. El Directors Guild of America ha aconsejado a sus miembros que la posición de la WGA es incorrecta y que pueden estar obligadas contractualmente a realizar tales actividades durante una huelga.

«Mientras editaba, los dos recibieron una propuesta de HBO para cambiar algunas de las configuraciones», continuó la declaración. «Hicieron una sesión de lluvia de ideas para ver si la nueva configuración podría implementarse en función de las imágenes. Sin embargo, sabían que la redacción de un nuevo script no se permitía durante la huelga, por lo que no reescribieron ni revisaron ninguno de los guiones existentes para ninguna escena. La nueva escritura tuvo lugar después de que terminó la huelga».

Según Moho Film, un comité de juicio de la WGA recomendó que Park y McKellar recibieran una advertencia privada porque «las violaciones fueron involuntarias y se derivaron de un malentendido de sus roles durante la postproducción».

«Sin embargo, en abril de 2025, la Junta Directiva de la WGA ignoró la recomendación del comité y expulsó a los dos escritores sin una explicación específica», dijo la compañía.

En ese momento, Park estaba en postproducción en «No otra opción», que debutará a finales de este mes en el Festival de Cine de Venecia. Park eligió no apelar la decisión de la junta a la membresía debido al compromiso de tiempo, pero continúa manteniendo su inocencia.

«Nunca he violado ninguna regla», dijo Park en el comunicado. «Consideré seriamente un atractivo, pero finalmente decidí no apelar porque quería concentrarme en ‘ninguna otra opción’, que estaba en la postproducción en Corea en ese momento, y no podía permitirme pasar tanto tiempo como la audiencia en una apelación, aunque todavía puedo escribir sin ser miembro de la Unión».

Según la ley federal, la expulsión no tiene impacto en la capacidad de Park para escribir en proyectos cubiertos de WGA. Significa que no puede votar en las elecciones del gremio o ser elegible para los premios del gremio.

Park se unió a la WGA para trabajar en «The Sympatizer», ya que su trabajo anterior había estado fuera de la película de los Estados Unidos, enfatizó que Park apoya la solidaridad de la Unión.

«El director Park siempre ha tenido un profundo respeto por sus compañeros escritores y creadores, y ha mantenido constantemente un espíritu de solidaridad con ellos, y continuará haciéndolo en el futuro».

El WGA también expulsado Edward Drake, el escritor y director de la película independiente «Guns Up», que estaba en producción cuando comenzó la huelga. El Gremio alegó que Drake hizo revisiones de guiones prohibidas durante la filmación, pero Drake sostuvo que estaba siguiendo la guía de la DGA, lo que permitió ajustes menores.

Un comité de juicio recomendó una suspensión de 18 meses, pero la junta aumentó la multa a la expulsión. Drake apeló y la membresía de WGA confirmado La expulsión de un voto de 54% -46% en mayo.

La WGA no respondió a una solicitud de comentarios.