Nunca he utilizado Golkar para intereses comerciales personales.

Jacarta – Presidente General del PPD del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia enfatizó que nunca usó el nombre del partido con fines de lucro. negocio Y personal.

Lea también: Centrándose en ayudar a hacer frente a los desastres, Ijeck incluso fue destituido de su cargo como presidente del DPD Golkar del Norte de Sumatra.



Lo expresó al pronunciar un discurso en la inauguración de la I Reunión de Liderazgo Nacional (Rapimnas) del Partido Golkar en 2025, en la Oficina del PPD del Partido Golkar, en el oeste de Yakarta, el sábado 20 de diciembre de 2025.

Inicialmente, Bahlil afirmó que este partido no debería gestionarse en interés de un grupo en particular. Este partido se gestiona por los intereses del Estado.

Lea también: Bahlil garantiza que las existencias de GNL para el semestre I-2026 son seguras





Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Quiero enfatizar que el Partido Golkar no debe ser utilizado como un partido para luchar por los intereses de ciertos grupos. Los grupos empresariales no deben. El Partido Golkar debe volver a su khittah de lucha para luchar por el bienestar del pueblo», dijo Bahlil.

Lea también: Ultimátum de gasolinera privada, Bahlil: desobedecer las regulaciones estatales, esperar la fecha del juego



Luego Bahlil enfatizó que nunca había utilizado el nombre del Partido Golkar para intereses personales, ni siquiera en asuntos comerciales. negocio.

«Quiero transmitir a todas las damas y caballeros, si Dios quiere, por favor recuérdenmelo. Quiero convertirme en presidente general del Partido Golkar. Nunca haré que el partido Golkar se ocupe de mis intereses personales. Además, mi negocio, nunca lo pienses, nunca», explicó Bahlil.

Aparte de eso, Bahlil también explicó que nunca había pedido a los cuadros del partido que se ocuparan de su vida personal. Porque Bahlil admitió que desde pequeño estaba acostumbrado a cuidarse solo.

«A todos los miembros de la facción, si Dios quiere, por favor recuérdenme. Nunca les ordenaré ni les pediré que cuiden de mi persona. Porque sé cómo cuidar a mi persona desde la infancia. Nací no para ser cuidado, sino para cuidar. Esa es mi diferencia sustancial. Esa es mi diferencia», dijo Bahlil.



Presidente general del PPD del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia

Además, Bahlil también recordó a sus cuadros que no se preocuparan por cada persona. Porque el Partido Golkar es una propiedad colectiva y debe ser protegido por el bien de la nación y el estado.

«Y ya no debería haber métodos como si tuviéramos que cuidar de cada individuo. No. Este partido es nuestro juntos. Este partido es un activo del Estado. Debemos mantener la dignidad de este partido por el bien de la nación y del Estado», subrayó Bahlil.