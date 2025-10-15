Nunca he conocido a residentes que rechacen MBG.

Jacarta – Presidente de la Comisión III de la RPD RI Habiburokhman admitió que nunca había conocido a personas en su distrito electoral (Dapil) que rechazaran el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

De hecho, dijo, la mayoría de los residentes de su distrito electoral apoyan firmemente el programa MBG.

Así lo transmitió Habiburokhman en la Reunión de Audiencia Pública (RDPU) con la Alianza Estudiantil del Archipiélago, Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el miércoles 15 de octubre de 2025.

La agenda de la reunión incluyó brindar una serie de aportes sobre el Código de Procedimiento Penal y la apreciación del programa MBG.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

«Soy del este de Yakarta, amigos, mi distrito electoral es el este de Yakarta. Voy todas las noches durante el receso, esta es la hora del receso. Cuando se trata de MBG, la mayoría de la gente dice ‘Señor, ¿qué piensa?’ «Nunca he conocido a nadie que rechace MBG», dijo Habiburokhman.

Agregó que la mayoría de los residentes de su distrito electoral pidieron que se maximizara el programa MBG. Según él, varios residentes apoyan la continuación del programa emblemático del presidente Prabowo Subianto.

«‘Señor, MBG, Señor, aquí, Señor, maximizado, Señor, ¿cuándo se realizará?’ Debido a que hay varios puntos que no se han realizado, ‘¿cuándo se realizará?’ ¿Quién lo recibió? ¿Qué tal MBG? continuar? «Vaya, continúe señor, es muy útil», dijo Habiburokhman.

«Esas son las personas, las personas reales, no las personas que no tienen nada que ver con la sociedad, de repente parece que saben, wow, MBG ha sido rechazado, detenido», continuó.

Se sabe que la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) anunció oficialmente el despliegue de 5.000 chefs profesionales en miles de cocinas de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en toda Indonesia.

Este paso es parte de los esfuerzos para fortalecer los estándares de seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos que se sirven a los niños que reciben beneficios de MBG.

Trabajadores preparan Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG)

Los chefs que irán directamente al campo son miembros de la Asociación de Chefs de Indonesia (ICA), una organización de chefs profesionales con certificación nacional e internacional. Tendrán la tarea de asistir, capacitar y brindar orientación técnica a los gerentes de cocina de SPPG para que el proceso de procesamiento de alimentos sea higiénico, seguro y de acuerdo con los estándares culinarios profesionales.

«Desplegaremos a estos chefs altamente profesionales en varias regiones de Indonesia a partir del lunes 13 de octubre», dijo el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana, en su declaración.