Nunca hagas algo que te haga sentir avergonzado

VIVA – Decisión judicial que entrega la custodia del niño a Na veinte se convirtió en el centro de atención del público en medio de acusaciones de violencia doméstica (KDRT) dirigidas a él. Este problema volvió a surgir después de que su ex esposa, Navidadsupuestamente vinculó acusaciones de violencia doméstica como el motivo de su aventura. Respondiendo a esto, no hay tiempo Finalmente abrió la voz y dio una refutación firme.

En su declaración, Na Daehoon enfatizó que nunca había cometido ningún acto de violencia como se alega. Pidió al público que no crea de inmediato en cuestiones que, según él, no tienen una base sólida. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Calumnias, muchas calumnias, muchas calumnias. No es cierto, muchachos, no les importa», dijo Na Daehoon citado en Instagram @pembasmii.kehaluan el domingo 11 de enero de 2026.

Además, Na Daehoon admitió que mantuvo la calma ante las diversas acusaciones que lo atacaron. Cree que esta calma surge porque siente que nunca ha hecho nada que viole las normas o empañe su autoestima.

«También me relajo porque nunca hago cosas que me avergüencen, por eso puedo ser valiente. Ya me conoces», dijo.

Este desmentido provocó diversas respuestas por parte de los internautas. Varios internautas consideran la decisión del tribunal de conceder la custodia de los hijos a Na Daehoon como una razón de peso para dudar de las acusaciones de violencia doméstica dirigidas a él. Piensan que si las acusaciones fueran ciertas, entonces la decisión legal probablemente sería diferente.

«Si eres un niño domesticado, tal vez una madre debería luchar por la custodia de sus hijos, así que ¿por qué no entregar la custodia al padre domesticado?».

«Si la empleada doméstica lo sabía, ¿por qué los niños no tomaron el jule?»

«Si se trata de violencia doméstica, los niños definitivamente no podrán acudir al tribunal para unirse al autor de la violencia doméstica».

Por otro lado, Jule había atraído previamente la atención del público debido al tema de su romance con Safrie que se volvió viral en varias plataformas de redes sociales. Se dice que la presión y los insultos de los internautas tuvieron un gran impacto en su condición mental hasta que finalmente decidió transmitir una aclaración a través de un mensaje directo (DM), que luego se difundió ampliamente.