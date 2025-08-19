Nunca escribí así, el mensaje es solo …

Yakarta, Viva – Marido del difunto comediante MPOK ALPA, Aji DarmajiFinalmente, abriendo una voz relacionada con la circulación de un testamento afirmado de ser propiedad de su esposa. Aji enfatizó que la noticia no era cierta y solo agregó disturbios públicos.

Como se sabe, MPOK ALPA, que tiene el nombre real, Nina Carolina murió el viernes 15 de agosto de 2025 después de luchar con el cáncer de seno que se había extendido a los pulmones. Su partida dejó una profunda tristeza, especialmente para su pequeña familia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Sin embargo, poco después de la triste noticia, en las redes sociales apareció una carta que fue promocionada como el último mensaje de MPOK ALPA. El contenido contiene una solicitud de que la familia no arrastre la tristeza, mantenga a los niños, a los mensajes a otros artistas para continuar trabajando.

Ajie negó firmemente la verdad de la carta.

«Oh, voy directamente.

Según Aji, el único mensaje que su esposa realmente entregó fue solo cuestión de sus hijos. La noche antes de morir, Mpok Akpa informó que sus hijos aún obtienen el mejor amor y educación.

«Solo la voluntad de la noche, cuando murió, así como esa, ‘Pah, Child, High School. No dejes que coma, la leche no debería faltar, la comida también debe estar llena’. Solo el mensaje, niños «, dijo.

También reiteró que nunca hubo una voluntad escrita de su esposa.

«Nunca escribas así, nunca», dijo Aji.