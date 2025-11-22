Nunca es demasiado tarde para encontrar el propio propósito

A medio camino entre la ciencia ficción y la fábula, el director Gabriel Mascaró‘s «El sendero azul» encuentra un rayo de optimismo dentro de su propia visión distópica del futuro. Ambientada en el Brasil natal del director, y mostrando la asombrosa belleza natural (al lado de la decadencia) del Amazonas en cada cuadro de alta definición, la película se centra en una mujer de 77 años, Tereza (Denise Weinberg), en una sociedad que ha considerado a cualquier persona mayor de 75 años un impedimento para su éxito económico. Mascaro la ve de manera diferente, y por eso ¿Lo veremos al final de lo que inesperadamente resulta ser la mejor película sobre casas flotantes de Sudamérica desde “Fitzcarraldo”?

El director de “Neon Bull” siempre ha tenido un increíble sentido visual, aunque sus tramas suelen carecer de foco. Éste no. A juzgar únicamente por su concepto, “The Blue Trail” técnicamente podría clasificarse junto a “Children of Men” en los estantes de los videoclubs. Y, sin embargo, tanto en género como en tono, la generosa excursión anti-ageist del director resulta ser el polo opuesto del alarmantemente sombrío thriller de ciencia ficción de Alfonso Cuarón (en todo caso, tiene esas vibraciones agradables de «Cocoon»). Según Mascaró ve las cosas, son nuestros mayores los que debemos preocuparnos, ya que las autoridades excesivamente entusiastas han hecho un trabajo inteligente para encubrir su eliminación.

La película comienza con signos de la maquinaria propagandística en funcionamiento, promocionando el valor de aquellos que sirvieron a su país e insistiendo en que ahora deben ser “protegidos”, un eufemismo para una campaña sistemática para acorralar y reubicar a los mayores del país en la Colonia. En realidad, poco se sabe sobre este asentamiento, aunque se rumorea que nadie regresa de allí. Otros están ansiosos por entrar, sintiéndose tan solos y abandonados que solicitan una admisión anticipada.

Todo esto es una novedad para Tereza, que trabaja en una instalación procesadora de carne de caimán. Físicamente sana e independiente, nunca ha pensado mucho en la jubilación, a pesar de una política recientemente aprobada que establece lo contrario. El gobierno recientemente redujo la edad en la que los hijos adultos asumen la custodia de sus padres de 80 a 75 años (cifras que pueden divertir a algunos estadounidenses, que eligieron candidatos septuagenarios en sus últimas tres elecciones presidenciales).

Mascaro revela el cambio de reglas indirectamente (y la oposición a través de grafitis garabateados en paredes derrumbadas), por lo que nos sorprendemos tanto como Tereza cuando los trabajadores sociales aparecen para colocar laureles alrededor de la puerta de su choza: una forma de tributo, afirman (“¿Desde cuándo envejecer es un honor?” pregunta Tereza con escepticismo), aunque también significa que sus días están contados. Ahora sería un buen momento para pensar en su lista de deseos, sugiere una alegre compañera de trabajo (Rosa Malagueta), que le arranca a Tereza su mayor deseo: viajar en avión. Es un objetivo bastante modesto para alguien que nunca ha volado, pero complicado, ya que las regulaciones exigen que Tereza obtenga el permiso de su hija (Clarissa Pinheiro) para cada pequeño detalle.

Tereza ha llegado tan lejos en la vida sin depender de los demás, por lo que decide cumplir su sueño sola, pero si eso la hace parecer irritable, piénselo de nuevo. Mejor conocido como el abogado del crimen organizado en “Time of Fear” de 2009, el veterano actor Weinberg tiene un rostro amable, ojos sonrientes y una calidez interior contagiosa. Tereza reúne los ahorros de toda su vida en una lata y primero se dirige a la agencia de viajes para comprar un boleto de avión comercial de ida y vuelta, el primero disponible. En su defecto, alquila un barco río arriba hasta Itacoatiora, donde pilotos privados vuelan aviones ultraligeros. Cadu, el capitán de este torpe barco banana, parece tan borracho y desaliñado que me tomó algunas escenas reconocer a Rodrigo Santoro debajo de toda esa barba.

Los siguientes 20 minutos podrían ser la versión alegre de Mascaro de “La Reina de África”, mientras esta afable y modesta anciana intenta ser amable con su hosco guía, quien inhala rapé al timón y luego le presenta los efectos psicotrópicos del “caracol baba azul”. Tereza no está del todo preparada para una experiencia que altera la mente, aunque puedes apostar tu pez betta luchador a que terminará intentándolo antes de que lleguen los créditos finales (cuando llegan, está configurado con la misma peculiar partitura electrónica, de Memo Guerra, que le da a todo lo demás una sensación tan optimista).

“The Blue Trail” se desarrolla como una película de viaje por carretera, sin las carreteras, mientras Tereza se mueve principalmente por agua, “siempre partiendo”, como lo expresa un nuevo amigo que está lejos de ser joven. Esta mujer sería Roberta (Miriam Socarras), la alegre charlatana que vende Biblias electrónicas desde su barco, y que ha descubierto el secreto para evadir la Colonia: comprar su libertad. En una época en la que la sociedad estaba dispuesta a dejarla pastar, todas las personas con las que Tereza se encuentra tienen algo que enseñarle sobre cómo vivir. Lo mismo se aplica a Ludemir (Adanilo), el desafortunado jugador que jura que podrá volver a hacer volar su ultraligero.

Pero en ese momento Teresa tiene un nuevo sueño. En lugar de pudrirse en casa en ella choza o al enfrentarse a la indignidad de la Colonia, quiere experimentar plenamente una vida que durante mucho tiempo dio por sentada. Aunque uno de los mensajes de Mascaró es innegablemente el respeto por las personas mayores, la autoliberación que representa Tereza (indicada por primera vez en un divertido baile que hace en su trabajo en la fábrica) puede ser experimentada por personas de cualquier edad. Su viaje es corto, apenas 86 minutos, pero está lleno de encuentros e imágenes imborrables, como la montaña de neumáticos usados, devueltos a los bosques de donde se extraía el caucho; el surrealista cementerio de fibra de vidrio de un parque de atracciones abandonado; o tomas del pequeño bote de un Cadu avanzando a lo largo de una curva en S en el río que se sienten tan libres que es casi como volar.