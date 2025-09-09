Nunca cansado de amar a Indonesia

Yakarta, Viva – Después de poner su posición como Ministro de finanzas, Sri Mulyani Indrawati Deje un mensaje para todo el personal del Ministerio de Finanzas para nunca estar cansado de amar a Indonesia.

Dijo esto al dar el último discurso a la procesión de entrega (Sertijab), que se celebró en el Mezzanine Hall, Edificio Djuanda 1, Ministerio de Finanzas, Central Yakarta.

«Los saludos son saludables para todos y el éxito para todos los que estuvieron presentes, y nunca cansados ​​de amar a Indonesia, gracias», dijo Sri Mulyani en la oficina del Ministerio de Finanzas, Banteng Field, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, Sertijab Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Tampoco estaba lesionado por todo el personal del Ministerio de Finanzas, que lo había ayudado a haber estado trabajando en diversas tareas de gestión financiera estatal.

Donde, todos los desafíos que estaban presentes y cada vez más difíciles siempre que se desempeñara como Ministro de Finanzas de la República de Indonesia, finalmente podrían aprobarse con buena cooperación de todos los elementos del Ministerio de Finanzas.

De hecho, Sri Mulyani también expresó su gratitud a sus compañeros ministros en el gabinete de la administración del presidente Prabowo.

Por ejemplo, en cuanto al ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, presidente de la Comisión XI Muhammad Misbakhun, a otros socios financieros/institucionales.

«Te agradezco por la cooperación, el apoyo, la asistencia, las críticas, especialmente las críticas que me construyen a mí y al Ministerio de Finanzas», dijo Sri Mulyani.

«Para que podamos continuar mejorando la política, la regulación y la respuesta del Ministerio de Finanzas para llevar a cabo deberes estatales», dijo.