Número de muertos por el desastre de Sumatra: 1.016 personas, 212 en búsqueda

Jacarta – Agencia Nacional de Contramedidas Desastre (BNPB) ha actualizado nuevamente el número de datos sobre las víctimas que murieron como resultado inundación y tierra corrimiento de tierras ocurrido en la región de Aceh, Sumatra Norte y oeste de Sumatra.

A juzgar por el sitio web oficial de BNPB el lunes 15 de diciembre de 2025 a las 08.20 horas, los datos mostrados muestran que 1.016 personas han muerto, mientras que 212 personas aún están declaradas desaparecidas.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, durante su inspección del puesto de refugiados en Aceh Tamiang. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Además, 7.600.000 personas resultaron heridas. Luego, 52 distritos/ciudades se vieron afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra.

Además, un total de 158.000 casas resultaron dañadas. 581 instalaciones educativas sufrieron daños, 145 puentes sufrieron daños, 1.200 instalaciones públicas sufrieron daños, 434 lugares de culto sufrieron daños y 290 edificios de oficinas también sufrieron daños. daño.

Se sabe que las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron Sumatra desde finales de noviembre hasta principios de diciembre de 2025 causaron enormes daños. Las fuertes lluvias durante seis días seguidos destruyeron miles de casas, cortaron carreteras, mataron a cientos de personas, desaparecieron y miles de personas se vieron obligadas a huir.

Aceh figuraba como la provincia con los impactos más graves, mientras que Sumatra del Norte y Sumatra Occidental también sufrieron daños importantes. El número de muertos sigue aumentando y miles de personas todavía necesitan asistencia de emergencia.

En respuesta a esta situación, el presidente Prabowo Subianto asumió una serie de compromisos para ayudar a las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra y Aceh. La siguiente es una lista de las promesas de Prabowo Subianto, resumidas el lunes 8 de diciembre de 2025.

1. Financiar una asistencia de 4.000 millones de IDR para las zonas afectadas.

Prabowo aprobó la propuesta del Ministro del Interior, Tito Karnavian, de proporcionar ayuda presupuestaria a los distritos afectados. De hecho, duplicó la cantidad a 4.000 millones de euros por distrito. «Usted pidió 2 mil millones de rupias por distrito, sí. Le daré 4 mil millones de rupias», dijo Prabowo.

2. Fortalecimiento de los servicios de salud para los refugiados

Prabowo también pidió al Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, que envíe médicos en prácticas o participantes en programas de prácticas a campos de refugiados. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra reciban servicios de salud adecuados, especialmente en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

3. Establecimiento de un grupo de trabajo para la reparación de puentes dañados

El Presidente nombró al Jefe del Estado Mayor del Ejército (KSAD), general Maruli Simanjuntak, como presidente del Grupo de Trabajo para Acelerar la Reparación de Puentes. Este grupo de trabajo está trabajando con el Ministerio PUPR y los gobiernos locales para acelerar la recuperación de infraestructura vital dañada por las inundaciones.