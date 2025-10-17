Nuevos personajes pero ‘no Star Wars’

Para la quinta y última temporada de “Cosas más extrañas”, los creadores Matt y Ross Duffer (como explicaron en entrevistas para Variedad‘s Artículo de portada del 15 de octubre) no quería dejar ningún hilo argumental importante o arco de personajes sin terminar. «Hacemos hasta el último detalle que queríamos hacer con Demogorgons, Mind Flayer, Vecna, Upside Down, Hawkins y estos personajes», dijo Matt Duffer. «Esta es una historia completa. Es hecho.”
Ese tipo de declaración definitiva sólo confirma los planes de los Duffer para un programa derivado de “Stranger Things”: anunciado por primera vez en el verano de 2022 después del lanzamiento de «Stranger Things 4», más intrigante, porque cualquiera que sea el spin-off, no continuará la historia de ninguno de los personajes del programa. Tampoco esperan que los hermanos exploren una narrativa más amplia dentro del mundo del primer programa, como lo ha estado haciendo la serie de televisión «Star Wars» en Disney+.
«Es muy diferente a algo como ‘Star Wars'», dijo Matt. «En realidad no funciona así». En cambio, el spin-off será parte de la “marca” y el “estilo de narración” del programa: “niños, aventuras, ciencia ficción/fantasía, en lugar de expandir cada vez más lo que podría convertirse en una mitología increíblemente complicada”.
Respecto a la idea principal del spin-off, así como a cualquier idea futura, Ross dijo: «Van a vivir en un mundo un poco diferente. Habrá tejido conectivo, pero en cierto modo estás haciendo una antología. Porque no somos ‘Star Wars'». No podemos decir: ‘Oh, ahora estamos en este planeta’”.
«Estás demasiado encerrado», añadió Matt. «Empieza a resultar frustrante desde la perspectiva de la narración».
Los Duffer desarrollaron el spin-off mientras trabajaban en “Stranger Things 5” y el proceso “ha sido muy divertido”, dijo Matt. «Estás empezando con nuevos personajes, es como borrón y cuenta nueva. No estás atado a ningún nudo. Hay algo refrescante en ello.
«La esperanza es que no estés haciendo algo simplemente por hacerlo», continuó. «Y netflix Ha sido sorprendentemente paciente, aunque creo que ahora siento que esa paciencia se está agotando un poco cuando el espectáculo llega a su fin. Pero son comprensivos”.
Los Duffer crearán la serie derivada y estarán «muy involucrados creativamente», dijo Ross, y «ayudarán a guiarla», pero no serán sus showrunners, ya que lanzan su próxima era como cineastas con su nuevo acuerdo con Paramount. “Mientras tanto, con suerte, escribiremos y dirigiremos algo nuevo”.
Cuando se le preguntó sobre el spin-off en una entrevista, el director creativo de Netflix, Bela Bajaria, intervino y preguntó: «Ooh, ¿qué dijeron?». Dijo que sabe que los Duffer quieren hacer “justicia al programa y al título” y “no se trata sólo de la idea de hacer otro”.
Los Duffer han mantenido en secreto el concepto de la nueva serie. «Han estado pensando en esto durante mucho tiempo», dijo Bajaria. «Así que estoy entusiasmado con lo que será, ¡pero todavía no sé qué será!»
Si bien no parece haber una línea de tiempo para el spin-off, Bajaria dijo riendo: “Siempre me encantaría más ‘Stranger Things’. Cuando estén listos, nosotros estaremos listos”.
En verdad, Netflix y los Duffer ya están en marcha con más “Stranger Things”: la rama animada “Stranger Things: Tales From ’85”, desarrollada por el showrunner Eric Robles (quien creó la serie de Nickelodeon “Fanboy & Chum Chum”), fue presentado en el Festival de Animación de Annecy en junio. Esa serie fue idea de los Duffer, dijo Matt, «porque crecimos amando algunos de los dibujos animados basados en películas que amamos, como ‘Beetlejuice’ y ‘Ghostbusters'». Ellos imaginaron capturar el espíritu «retroceso» de esos programas «de una manera más moderna», similar a la adopción de las series de acción real de las películas de Steven Spielberg y Stephen King de la década de 1980.
El programa aún no tiene fecha de estreno; cuando hablaron con VariedadLos Duffer habían visto un episodio completo. Robles “lo sacó del parque”, dijo Matt. «Realmente se siente como el espectáculo». El estilo de animación es similar a la serie «Arcane» de Netflix, ganadora del Emmy, pero «no tan caro como «Arcano», añadió Ross.
«Y es agradable, porque los niños pueden permanecer jóvenes para siempre», dijo Matt. «Lo configuramos cuando tuvieran la edad perfecta para la temporada 2».
Si “Tales from ’85” o la serie derivada resultan exitosas, entonces “Stranger Things” podría seguir viviendo durante bastante tiempo en Netflix.
Shawn Levy, productor ejecutivo y director del programa de la nave nodriza, también participará en lo que venga después. «Estoy emocionado de extender la vida narrativa de ‘Stranger Things’; no voy a llamarlo ‘universo’ porque sería desagradable», dijo. Luego hizo una pausa. «¿La ‘STU’? ¿Demasiado pronto? ¡Mierda, sé que vas a usar eso!»
Cómo se conocerá el universo extendido de “Stranger Things” parece ser un tema de debate. «¿Cómo lo llamas que no sea tonto? ¿Un universo? ¿Una franquicia?». Matt preguntó retóricamente. «Necesitamos algo más».
«¿El ‘Extrañoverso’?» -sugirió Ross-. «No sé.»