Nuevos niveles de oro y plata en 2026

Jacarta – Que no es Y perak volverá al centro de atención del mercado mundial hacia finales de 2025. En medio de señales de flexibilización de la política monetaria en Estados Unidos (EE.UU.) y una creciente incertidumbre geopolítica, estos dos metales preciosos muestran el potencial de una fase de recuperación más estructural en comparación con el ciclo anterior.

Para los actores del mercado, incluidos los comerciantes de metales preciosos de Finex, esta condición es un impulso importante para leer la dirección del mercado de cara al nuevo año.

La política de la Fed es la base principal.

El actual fortalecimiento de los precios del oro y la plata no puede separarse de los cambios en las expectativas del mercado con respecto a la dirección de la política de la Reserva Federal (Fed).

La pendiente de la inflación estadounidense y la desaceleración del mercado laboral refuerzan la opinión de que el ciclo de ajuste monetario está llegando a su fin.

En este marco, la caída de los rendimientos reales de los bonos estadounidenses es el principal catalizador para el fortalecimiento del oro, considerando que el oro es un activo no rentable que se beneficia cuando los costos de oportunidad disminuyen.

«Cuando los rendimientos reales empiezan a caer y el mercado ve el potencial de una flexibilización monetaria, históricamente el oro siempre ha recibido un impulso estructural. Las condiciones actuales son muy similares a la fase inicial de anteriores repuntes a largo plazo», afirmó Brahmantya Himawan. analista financiero Finex, a través de su comunicado oficial, del martes 30 de diciembre de 2025.

De refugio seguro a activo de crecimiento

A medida que se fortalece el papel del oro como activo de cobertura, la atención del mercado está comenzando a expandirse hacia otros metales preciosos que ofrecen un potencial de crecimiento más agresivo.

En una fase en la que los inversores buscan no sólo protección, sino también oportunidades de expansión de valor, la plata está emergiendo como un complemento estratégico en las carteras de metales preciosos.

A diferencia del oro, que predomina como refugio seguro, la plata tiene la doble característica de ser un metal precioso y un producto industrial.

El aumento de la demanda de los sectores de nuevas energías renovables (EBT), vehículos eléctricos y tecnología impulsó a la plata a superar al oro en el último año.

La inclusión de la plata en la lista de minerales críticos en los EE.UU. fortalece aún más las perspectivas a mediano y largo plazo, ya que se prevé que el precio potencial del oro oscilará entre 4.700 y 5.000 dólares estadounidenses (78,8 millones-83,8 millones de rupias) por onza troy, mientras que la plata tiene el potencial de alcanzar entre 90 y 120 dólares estadounidenses (1,5 millones-2 millones de rupias) por onza troy en 2026.