Nuevos hechos sobre casos de corrupción en el petróleo crudo y pérdidas potenciales que aparentemente utilizan datos antiguos

Jacarta – Continuación de la audiencia del asunto alegado corrupción gobernancia petróleo crudo y PT. productos de refinería Pertamina que tuvo lugar en el Tribunal de Corrupción de Yakarta el lunes 10 de noviembre, reveló nuevos hechos. El valor de las pérdidas potenciales para Pertamina en colaboración con PT Orbit Terminal Merak (OTM) es de 217 mil millones de IDR, aparentemente basado en datos antiguos antes de que tuviera lugar la reevaluación y renegociación del contrato.

Esto se reveló cuando el Experto Senior 2 de PT Pertamina, que también es el auditor interno de PT Pertamina, Wawan Sulistyo Dwi, fue presentado como testigo.

Inicialmente, el fiscal cuestionó el fundamento de Wawan para decir que la cooperación con PT OTM en el período comprendido entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 tenía el potencial de causar pérdidas a Pertamina de 16,6 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 217 mil millones.

Respondiendo a esta pregunta, Wawan admitió que recibió datos de los resultados de un estudio realizado por el equipo del Centro de Investigación de Instituciones de Desarrollo de la Universidad de Indonesia (UI) que afirmaba que el rendimiento estaba en el rango de 6,3 dólares por kilolitro a 6,77 dólares por kilolitro. Mientras tanto, el rendimiento del contrato de PT Pertamina con PT OTM es de 6,5 dólares EE.UU. por kilolitro.

«Basándonos en ese número, llevamos a cabo pruebas. Así que hicimos lo que hizo Pranata UI, observamos cómo era el documento de trabajo, de dónde procedían los documentos originales e hicimos un nuevo cálculo», dijo Wawan.

Patra M Zen, abogada de beneficiarios reales de PT Tangki Merak (TM) y PT Oiltanking Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza, luego cuestionó a Wawan sobre las posibles pérdidas. Patra quiere asegurarse de que los datos que utiliza Wawan sean datos del estudio de Pranata o después de que hayan sido corregidos.

«¿Es el primer informe que utilizó o el informe después de que fue corregido?» -Preguntó Patra.

Respondiendo a esta pregunta, Wawan admitió que utilizó datos del primer estudio de Pranata en marzo de 2014.

«La pregunta ahora es: ¿se han revisado estos resultados o no?» dijo Patra.

Wawan dijo que la auditoría interna había reevaluado esta cifra. Sin embargo, Wawan admitió que no realizó esta reevaluación.

«En realidad, no realicé una reevaluación directa, señor. Porque según esta carta de asignación, soy el único que cumple con este informe, señor», respondió Wawan.

Patra también volvió a cuestionar a Wawan sobre el rendimiento después de la reevaluación y renegociación. Wawan dijo que estaba al tanto de la reevaluación, pero que no conocía las cifras exactas de rendimiento del proceso de reevaluación y renegociación.