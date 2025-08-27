Nuevos espectáculos y películas para septiembre de 2025

Docenas de títulos nuevos y con licencia están llegando a Netflix este septiembre. De Spider-Man a Miércoles Addams, de Charlie Sheen a ShrekLos personajes viejos y nuevos lo patearán en el streamer, ofreciendo algo para que todos disfruten.
El mes comienza con una larga lista de propiedades con licencia que llegan al 1 de septiembre de Netflix. Algunos aspectos destacados entre ellas incluyen ambas películas de «Amazing Spiderman», las cuatro películas de «Shrek», «8 Mile», «Boyz n the Hood», «» Et «,» La La Land «,» Knocked Up «,» Billy Madison «y» Willy Wonka & The Chocolate Factory «.».
El resto del mes verá películas originales, especiales y debut en serie y regresará a la plataforma. Los lanzamientos notables incluyen el documental «Aka Charlie Sheen», el regreso de «Love Is Blind: Brasil», el estreno de «Love Is Blind: France», dos espectáculos de «Pokémon», «Alice in Borderland» Temporada 3, y el evento deportivo en vivo «Canelo Álvarez vs. Terence Crawford».
Sin embargo, el original más esperado es la Temporada 2 de «Miércoles», Parte 2, que debutará el 3 de septiembre, concluyendo la segunda temporada de la Serie Gothic de Ya Gothic, que estrenó sus primeros cuatro episodios el 6 de agosto. La segunda parte tendrá cuatro episodios adicionales centrados en la hija de la familia Titular Addams.
Eche un vistazo al horario completo de septiembre de Netflix a continuación.
1 de septiembre
«8 millas»
«Mil mañana» – Temporada 1
«El Increíble hombre de araña«
«The Amazing Spider-Man 2»
«Billy Madison»
«El chico de al lado»
«Boyz n the Hood»
«Drácula de Bram Stoker»
«Damas de honor»
«Charlie y la fábrica de chocolate»
«Pollo Run»
«Dennis la amenaza»
«Et el extraterrestre»
«Edge del mañana»
«Sala de escape»
«Buen consejo»
«Las cuatro estaciones»
«Franklin & Bash»-Seasons 1-4
«¡Disparos calientes!»
«¡Disparos calientes! Parte dos»
«Inglourious Basterds»
«Inside Man»
«Inside Man: Most buscado»
«Derribado»
«La La Land»
«La tierra antes del tiempo»
«Wild Wild»
«Sin límites»
«Long Shot»
«Money habla»
«Huérfano Black»-Seasas 1-5
«Paddington»
«Hilo fantasma»
«Puss in Boots»
«El novato»
«El hombre corriendo»
«Cuento de tiburones»
«Sherlock Holmes»
«Sherlock Holmes: A Game of Shadows»
«Shrek»
«Shrek 2»
«Shrek el tercero»
«Shrek para siempre después»
«Quédate a mi lado»
«Somos los molineros»
«Willy Wonka y la fábrica de chocolate»
3 de septiembre
«Miércoles» – Temporada 2, Parte 2
4 de septiembre
«Countdown: Canelo V Crawford»
«Pokémon Concierge» – Temporada 1, Parte 2
5 de septiembre
«Enviar inspector»
«Amor con venganza»
7 de septiembre
«La flor fragante florece con dignidad»
8 de septiembre
«El pez rojo del Dr. Seuss, pez azul»
«El asesino de su madre» – Temporada 2
9 de septiembre
«Daddy’s Home»
«Daddy’s Home 2»
«Jordan Jensen: Llévame contigo»
«Besar o morir»
10 de septiembre
«Aka Charlie Sheen»
«Las chicas muertas»
«El amor es ciego: Brasil» – Temporada 5
«El amor es ciego: Francia»
11 de septiembre
«¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret»
«Diario de una chica zanja»
«Academia contrava»
«La belleza de Tyler Perry en negro» – Temporada 2
«Wolf King» – Temporada 2
12 de septiembre
«La belleza y el mejor»
«Malodicciones»
«Ratu Ratu Queens: la serie»
«El París equivocado»
«Tú y todo lo demás»
13 de septiembre
«Canelo Álvarez vs. Terence Crawford»
14 de septiembre
«Ancient Aliens» – Temporada 11
«Sigue adelante»
15 de septiembre
«Llama a la partera» – Serie 14
«Nashville»-Seasonas 1-6
«Swat» – Temporada 8
16 de septiembre
«REBEL REALALS: una historia de amor poco probable»
17 de septiembre
«1670» – Temporada 2
«Matchroom: los mejores showmen»
«Next Gen Chef»
18 de septiembre
«Los ba *** ds de Bollywood»
«Conejo negro»
«Platónico: Blue Moon Hotel»
«El mismo día con alguien»
19 de septiembre
«Búnker de multimillonarios»
«Telaraña»
«Hotel embrujado»
«Ella dijo tal vez»
22 de septiembre
«BLIPPI’s Job Show» – Temporada 2
23 de septiembre
«Cristela Alonzo: Alta Classy»
24 de septiembre
«El invitado»
25 de septiembre
«Alice en Borderland» – Temporada 3
«Casa de Guinness»
«Rebelde»
26 de septiembre
«Angela: Serie limitada»
«Amante francés»
«Pokémon Horizons: Temporada 2: la búsqueda de Laqua Parte 4»
«Ruth y Boaz»
28 de septiembre
«10 cosas que odio de ti»
«Idiocracia»
«Dulce hogar Alabama»
30 de septiembre
«Terremoto: chiste que dice negocios»