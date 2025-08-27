Nuevos espectáculos y películas para septiembre de 2025

Docenas de títulos nuevos y con licencia están llegando a Netflix este septiembre. De Spider-Man a Miércoles Addams, de Charlie Sheen a ShrekLos personajes viejos y nuevos lo patearán en el streamer, ofreciendo algo para que todos disfruten.

El mes comienza con una larga lista de propiedades con licencia que llegan al 1 de septiembre de Netflix. Algunos aspectos destacados entre ellas incluyen ambas películas de «Amazing Spiderman», las cuatro películas de «Shrek», «8 Mile», «Boyz n the Hood», «» Et «,» La La Land «,» Knocked Up «,» Billy Madison «y» Willy Wonka & The Chocolate Factory «.».

El resto del mes verá películas originales, especiales y debut en serie y regresará a la plataforma. Los lanzamientos notables incluyen el documental «Aka Charlie Sheen», el regreso de «Love Is Blind: Brasil», el estreno de «Love Is Blind: France», dos espectáculos de «Pokémon», «Alice in Borderland» Temporada 3, y el evento deportivo en vivo «Canelo Álvarez vs. Terence Crawford».

Sin embargo, el original más esperado es la Temporada 2 de «Miércoles», Parte 2, que debutará el 3 de septiembre, concluyendo la segunda temporada de la Serie Gothic de Ya Gothic, que estrenó sus primeros cuatro episodios el 6 de agosto. La segunda parte tendrá cuatro episodios adicionales centrados en la hija de la familia Titular Addams.

Eche un vistazo al horario completo de septiembre de Netflix a continuación.

1 de septiembre

«8 millas»

«Mil mañana» – Temporada 1

«El Increíble hombre de araña«

«The Amazing Spider-Man 2»

«Billy Madison»

«El chico de al lado»

«Boyz n the Hood»

«Drácula de Bram Stoker»

«Damas de honor»

«Charlie y la fábrica de chocolate»

«Pollo Run»

«Dennis la amenaza»

«Et el extraterrestre»

«Edge del mañana»

«Sala de escape»

«Buen consejo»

«Las cuatro estaciones»

«Franklin & Bash»-Seasons 1-4

«¡Disparos calientes!»

«¡Disparos calientes! Parte dos»

«Inglourious Basterds»

«Inside Man»

«Inside Man: Most buscado»

«Derribado»

«La La Land»

«La tierra antes del tiempo»

«Wild Wild»

«Sin límites»

«Long Shot»

«Money habla»

«Huérfano Black»-Seasas 1-5

«Paddington»

«Hilo fantasma»

«Puss in Boots»

«El novato»

«El hombre corriendo»

«Cuento de tiburones»

«Sherlock Holmes»

«Sherlock Holmes: A Game of Shadows»

«Shrek»

«Shrek 2»

«Shrek el tercero»

«Shrek para siempre después»

«Quédate a mi lado»

«Somos los molineros»

«Willy Wonka y la fábrica de chocolate»

3 de septiembre

«Miércoles» – Temporada 2, Parte 2

4 de septiembre

«Countdown: Canelo V Crawford»

«Pokémon Concierge» – Temporada 1, Parte 2

5 de septiembre

«Enviar inspector»

«Amor con venganza»

7 de septiembre

«La flor fragante florece con dignidad»

8 de septiembre

«El pez rojo del Dr. Seuss, pez azul»

«El asesino de su madre» – Temporada 2

9 de septiembre

«Daddy’s Home»

«Daddy’s Home 2»

«Jordan Jensen: Llévame contigo»

«Besar o morir»

10 de septiembre

«Aka Charlie Sheen»

«Las chicas muertas»

«El amor es ciego: Brasil» – Temporada 5

«El amor es ciego: Francia»

11 de septiembre

«¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret»

«Diario de una chica zanja»

«Academia contrava»

«La belleza de Tyler Perry en negro» – Temporada 2

«Wolf King» – Temporada 2

12 de septiembre

«La belleza y el mejor»

«Malodicciones»

«Ratu Ratu Queens: la serie»

«El París equivocado»

«Tú y todo lo demás»

13 de septiembre

«Canelo Álvarez vs. Terence Crawford»

14 de septiembre

«Ancient Aliens» – Temporada 11

«Sigue adelante»

15 de septiembre

«Llama a la partera» – Serie 14

«Nashville»-Seasonas 1-6

«Swat» – Temporada 8

16 de septiembre

«REBEL REALALS: una historia de amor poco probable»

17 de septiembre

«1670» – Temporada 2

«Matchroom: los mejores showmen»

«Next Gen Chef»

18 de septiembre

«Los ba *** ds de Bollywood»

«Conejo negro»

«Platónico: Blue Moon Hotel»

«El mismo día con alguien»

19 de septiembre

«Búnker de multimillonarios»

«Telaraña»

«Hotel embrujado»

«Ella dijo tal vez»

22 de septiembre

«BLIPPI’s Job Show» – Temporada 2

23 de septiembre

«Cristela Alonzo: Alta Classy»

24 de septiembre

«El invitado»

25 de septiembre

«Alice en Borderland» – Temporada 3

«Casa de Guinness»

«Rebelde»

26 de septiembre

«Angela: Serie limitada»

«Amante francés»

«Pokémon Horizons: Temporada 2: la búsqueda de Laqua Parte 4»

«Ruth y Boaz»

28 de septiembre

«10 cosas que odio de ti»

«Idiocracia»

«Dulce hogar Alabama»

30 de septiembre

«Terremoto: chiste que dice negocios»