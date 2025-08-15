Nuevos ecosistemas de vehículos eléctricos presentes en Indonesia

Yakarta, Viva – Indonesia tiene un gran potencial en el desarrollo vehículo eléctricocon una gran población y una urbanización creciente. La política gubernamental también alienta las transiciones a la energía limpia a través de incentivos fiscales y regulaciones pro-EV.

Leer también: Wuling Electric Cars Los resultados de la personalización del consumidor también animaron el stand de Wuling Giias 2025



Los datos oficiales muestran que el número de vehículos eléctricos en Indonesia continúa creciendo cada año. Esto se ve reforzado por la disminución de los precios mundiales de la batería y el alto interés público en las emisiones de baja movilidad.

En medio de esta oportunidad, Green Gold Asia (GGA) está presente como un ecosistema integrado de vehículos eléctricos. Esta plataforma no solo ofrece ventas de vehículos eléctricos, sino que también incluye infraestructura de carga, redes de intercambio de baterías y energía solar en una aplicación integrada.

Leer también: Empujar la transición de energía nacional, 3.000 estaciones de carga estarán presentes



GGA proporciona una variedad de vehículos eléctricos, que comienzan con dos ruedas, de tres, a cuatro, para las necesidades de pasajeros y comerciales. La infraestructura proporcionada incluye estaciones de carga, sistemas de intercambio de baterías y soluciones de energía renovable utilizando energía solar.

A través de su aplicación, las personas pueden comprar motores eléctricos a partir de RP. 30 millones y autos eléctricos a precios competitivos. Se dice que el método operativo GGA puede reducir el gasto en un 95% en comparación con la práctica del mercado convencional.

Leer también: Wuling fomenta el desarrollo de la movilidad indonesia localmente a través de nuevas tecnologías y productos



Además, hay una oportunidad de negocio en forma de un programa de acciones de ventas de EV con capital a partir de USD 2,000 o alrededor de Rp32.15 millones. GGA también proporciona un programa de referencia para usuarios que han hecho referencia con éxito a los nuevos compradores.

«Nuestra plataforma une la cadena de suministro, después del servicio de ventas, financiamiento y infraestructura de carga para que cualquiera pueda ser parte del futuro de la movilidad verde», dijo Leonard Ho, fundador de GGA, citado Viva Automotive Viernes 15 de agosto de 2025.

En la fase inicial, GGA abrirá 17 tiendas en grandes centros comerciales de Indonesia. Esta sala de exposición está diseñada para permitir que la comunidad pruebe, consulte y compre en un ambiente minorista confiable.

«Nuestro compromiso no solo es vender EV, sino construir un ecosistema sólido donde la calidad del producto, los precios competitivos y las oportunidades de ingresos beneficien a todas las partes», dijo Wendra Tiarno, directora comercial de GGA.